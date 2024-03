Tusam habló de su mala experiencia con Juan Darthés en Patito Feo: qué dijo

Tusam Darthés

Luego, durante sus declaraciones sin filtro, agregó: “No fue algo de lo más cómodo, me encantó la idea y después de lo que sucedió es un material que no podría ni mostrarlo. El que instalaba un clima incómodo y hostil era el propio Darthés, cuando él aparecía en el set se tornaba un clima así”.

Por otro lado, durante su entrevista con Etchegoyen profundizó: “Y mira que yo tuve experiencias en programas y set de grabación pero ese clima que se generaba no lo había vivido nunca”, por lo que sin ningún tapujo, aseguró: “Yo no volvería a trabajar con Darthés por esa experiencia que tuve. No volvería a pasar por eso otra vez ni loco”.

Tras esto, Tusam cerró: “No tiene sentido esa cosa de volver a pasar por alguna situación así sin un por qué. Si pudiera evitar trabajar con él, la verdad paso. No lo haría”.