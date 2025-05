Juan José Campanella dirigió los últimos episodios de "La Ley y el Orden": cuándo y dónde verlos

La flamante nueva temporada 26 del policial creado por el Universo Wolf (Dick Wolf) y protagonizado por la ganadora del Emmy Mariska Hargitay llega con episodios cargados de adrenalina y excepcionalmente filmados por el prestigioso cineasta que cumple nada menos que 25 años como parte del equipo de una ficción en la que se siente en familia.

“Sin haber dirigido La ley y el orden no podría haber hecho El Secreto de sus ojos. Creo que en gran medida el éxito de La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales radica en Mariska Hargitay, quien ha logrado una comunicación de ella con su personaje, y del personaje con el público, que es increíble. ¡No se imaginan lo que es salir a la calle a filmar con Mariska! Creo que no hay ninguna estrella, por lo menos en Nueva York, que provoque semejante revolución. Me siento muy afortunado de que me sigan llamando y de estar en un set muy desafiante en lo creativo y muy cómodo en lo humano”, aseguró Juan José Campanella sobre esta nueva colaboración invitando a toda Latinoamérica a disfrutar está nueva entrega.

Detalles de los episodios dirigidos por Juan José Campanella

1 ) “Excavation”: Campanella registra con gran pulso un caso bisagra que llega a manos de la comandante en jefe Olivia Benson (Mariska Hargitay). Una mujer encuentra un cuaderno de su adolescencia en la casa de su familia y, esa situación aparentemente trivial, le hace recuperar recuerdos reprimidos que la dejan en shock.

2) “Cornered”: el equipo liderado por Olivia Benson (Mariska Hargitay) enfrenta otro caso angustiante y peligroso cuando Dominick Carisi (Peter Scanavino) pone su propia vida en riesgo al tratar proteger a dos mujeres que son tomadas como rehenes en un enfrentamiento entre la policía y un violento ladrón.

3) “Accomplice Liability”: Carisi es testigo de un hecho por el que deberá declarar y en el que Olivia Benson (Mariska Hargitay) intenta proteger a una víctima de abuso que le confía su dura historia con la actuación del reconocido actor colombiano Juan Pablo Raba (Narcos, Los 33), en el atractivo rol de Andre Vaughn, quien será clave para el relato.

4) “Play with Fire, Part 2”: y como gran broche de otro, Campanella también dirigió la segunda parte del esperado por los fanáticos del crossover de La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales con La Ley y el Orden, en el que el equipo descubre un patrón de violación y asesinato dirigido contra mujeres marginadas, por lo que Carisi y los miembros de ADA Price se unen para acusar al sospechoso de múltiples delitos.

Fotos: (Universal +)