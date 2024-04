Juan Martino aclaró cuál es el vínculo que tiene con Sabrina Rojas

Karina Iavícoli contó en Intrusos que se comunicó con Sabrina Rojas: "Me lo desmintió completamente pero cuando le mandé la foto, no me respondió más". Juan Martino desmintió tener un romance con Sabrina Rojas. "Es un rumor, no hay mucho más. No hay romance, solo somos amigos", afirmó a Primicias Ya. Recordemos que Martino está acusado de abuso sexual por Flor Moyano.

Horas antes, Sabrina Rojas habló del tema en su programa de América: “Hay que hacer algún tipo de informe sobre esto, por favor. Pido piedad. El informe de cómo de una pequeña foto se dispara una gran novela. Esto viene sucediendo. El otro día el novio de un amiga estaba cocinando en mi casa y ya querían saber si la mano tatuada era de Luciano (Castro) ”.