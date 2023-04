La reacción de la hermana de Juan Martino a la denuncia por abuso de Flor Moyano

La joven indicó que “está todo en manos de la Justicia y se va a resolver en breve, estamos todos tranquilos, tengo entendido que hubo varias personas que ya fueron a declarar, fue un impacto horrible”.

Según indicó, Juan Martino “está siendo asistido psicológicamente”: “Como familia en contacto permanente pero también está tranquilo, para él fue un golpazo, pero estamos bien”, aseguró Celeste en una nota con Juan Etchegoyen.

Duro descargo de la hermana de Juan Martino por la denuncia de por abuso de Flor Moyano

Pese a la denuncia por abuso sexual, la joven criticó con dureza a la víctima, Flor Moyano, luego de que esta diera una entrevista en “LAM”.

“Te soy sincera, vi un recorte de una nota, no puedo escucharla, que estén acusando a alguien tan cercano de algo que no hizo me genera bronca e impotencia, yo no soy la que tiene que hablar, está todo en manos de la Justicia, mi hermano hablará cuando tenga que hacerlo, no puedo escuchar su relato entero”, dijo al respecto Martino, visiblemente enojada.

Y concluyó: “Mi hermano tiene ganas de hablar pero hay todo una cuestión legal, desconozco como son los pasos pero ya en breve va a hablar”.