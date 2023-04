Quiénes son los famosos que declararon a favor de Juan Martino en la causa por abuso sexual

Castillo sostuvo que la fiscalía inició “una investigación penal construyendo una defensa y no una acusación” a partir del testimonio de testigos a favor de Martino y que “es obvio” que el denunciado “habló con ellos antes y lo van a favorecer”.

“Puede llevar cinco o 50 testigos, acá lo importante es escuchar a las personas que vieron algo, no las personas que no pueden aportar nada. Quizás estas personas son amigos de Martino, ante la presencia de videos me parece que la discusión tiene que ser por fuera de los testigos”, sostuvo el letrado.

Según el abogado, los testigos aseguraron “que veían una relación de pareja y no un abuso”: “Esto ‘justifica’ las versiones de tocamiento y de abuso sexual, es una estrategia de la defensa. A mi criterio, es inoportuno e incoherente”, agregó Roberto Castillo.

“Delfina Gerez Bosco, Martin Coggi, Federico Barón y un productor llamado Nicolás son testigos que declararon a favor de Martino”, confirmó el abogado de Flor Moyano.

“Me parece hasta estúpido llevar a tomar declaración a personas que no vieron nada, Flor se esperaba esto porque hay una de las chicas con las que tiene una enemistad pública, la chica que declaró, y el otro es la pareja de esta chica. Es predecible la estrategia pero lo cierto es que esto no debilita en nada la acusación que llevamos adelante”, dijo al respecto el abogado en diálogo con Juan Etchegoyen.

Y cerró: “Nosotros no nos enteramos de esto, estamos haciendo una presentación para que se los vuelva a llamar y hacerles preguntas que no les hicieron. Cualquiera que lleve testigos siempre van a favorecer a la persona que los lleva, lo raro es que de manera clandestina hayan hecho una declaración”.