Revelan dichos de Juan Martino contra Flor Moyano tras la denuncia por abuso

mimi alvarado flor moyano juan martino

“Él no entendía nada, me dijo que se le había pasado por la cabeza volarse la sien, estaba muy mal. Me dijo ‘Me están arruinando la vida’”, sostuvo Alvarado.

Mimi defendió a Juan Martino y aseguró: “Es un buen muchacho, súper respetuoso y con muchos códigos y valores. Eso mismo dijo Flor en el programa y a los tres días pasó lo que pasó”.

“Lamento mucho que haya pasado este quilombo de violación y de cosas. A nosotros como participantes nos afectó eso. Una violación que nadie vio, todo el programa quedó empañado y por eso estoy molesta, yo no vi nada”, sostuvo.

“A mí me han llamado de la fiscalía de Cañuelas y he decidido no dar declaraciones hasta que pise suelo argentino, para mí es un tema muy delicado. A Juan lo adoro”, cerró Mimi en una nota con Juan Etchegoyen.