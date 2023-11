Juan Minujín se sumó al repudio generalizado: "Javier Milei no me gusta nada" 

"Firmé el comunicado convencido. Me lo mandó Leo Sbaraglia. Me pareció que estaba muy bien, a mí me resulta importante manifestar lo que yo vivo. Vivo en este país, mis hijas viven en este país y me preocupa mucho”, expresó Minujín.

Al respecto, consideró: “Siento que se llegó a un extremo y empezamos a naturalizar una cantidad de propuestas que me preocupan. Votaría también a Juntos por el Cambio, si hubiese sido la opción”.

Juan Minujin

Y fue contundente: “Milei no me gusta para nada, no por una cuestión de gustos, no es personal. Por diferentes motivos me parece que es muy complicado lo que plantea”.

Según el actor, "hay algo de romper un consenso que se generó durante 40 años, que costó un huevo y medio".

“Que el Estado esté organizado para torturar, secuestrar, matar, robar bebés, tirar gente de los aviones, ponerles picanas en los genitales a la gente, no es un exceso del Estado, es un crimen de lesa humanidad y tiene que ser juzgado. Ese consenso no lo discutimos, me parece raro volver a abrir esa discusión”, consideró.