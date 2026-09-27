Juana Tinelli confirmó su nuevo romance: "Te elijo todos los días"
La hija de Marcelo Tinelli mostró en su cuenta de Instagram una foto con su nueva pareja, un gastronómico de 20 años. Los detalles de su relación.
Luego de una intensa ola de especulaciones, Juana Tinelli decidió poner fin a los trascendidos y blanquear públicamente su relación sentimental con un joven emprendedor del sector gastronómico de 20 años. De esta forma, la modelo da vuelta la página tras su anterior noviazgo con Bautista Cuiña, hijo de un reconocido empresario del rubro electrodomésticos, con quien había protagonizado un controvertido episodio en un local bailable de Costanera Norte que devino en una denuncia por violencia de género.
Para oficializar el vínculo, la hija de Marcelo Tinelli aprovechó la celebración del aniversario de nacimiento de su nuevo compañero, Junior Hernández, y publicó en sus historias de Instagram una postal abrazada a él, acompañada por una sentida declaración de amor: “Feliz cumpleaños mi Chuino, te elijo todos los días”
Además de esa imagen inicial, la influencer compartió otras fotografías que dieron cuenta del estrecho afecto que se profesan, ratificando de manera abierta la historia de amor que los une.
Los primeros indicios sobre el incipiente noviazgo habían salido a la luz a principios de mes, cuando la periodista Fernanda Iglesias brindó precisiones sobre el tema en el ciclo "Puro show", emitido por la pantalla de eltrece. En esa oportunidad, la comunicadora reveló haber mantenido un diálogo directo con la protagonista, quien le aportó detalles sobre el vínculo.
Según la información expuesta por la panelista, la pareja lleva cuatro meses de noviazgo formal tras haber iniciado la relación en el mes de mayo. Incluso, durante un período habitaron juntos una vivienda alquilada en la zona de Nordelta, propiedad que dejaron en fechas recientes.
Respecto al perfil del joven, Iglesias detalló que Junior Hernández cuenta con 20 años, se desempeña en el ámbito gastronómico como propietario de diversos puestos de comida sobre ruedas en Tigre y se encuentra próximo a lanzar una firma propia de bebidas con electrolitos.
En cuanto al origen del flechazo, la periodista explicó que se conocían previamente por intermedio de una amiga en común, dado que él es el mejor amigo de la allegada a la modelo. Sin embargo, el acercamiento afectivo recién prosperó cuando ambos concluyeron sus compromisos anteriores. Al referirse al estado de ánimo de la joven al momento de consultarle por su presente, la comunicadora concluyó: “Ella está re bien, él parece ser un divino”
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