Juana Tinelli confirmó su nuevo romance: "Te elijo todos los días"

Respecto al perfil del joven, Iglesias detalló que Junior Hernández cuenta con 20 años, se desempeña en el ámbito gastronómico como propietario de diversos puestos de comida sobre ruedas en Tigre y se encuentra próximo a lanzar una firma propia de bebidas con electrolitos.

En cuanto al origen del flechazo, la periodista explicó que se conocían previamente por intermedio de una amiga en común, dado que él es el mejor amigo de la allegada a la modelo. Sin embargo, el acercamiento afectivo recién prosperó cuando ambos concluyeron sus compromisos anteriores. Al referirse al estado de ánimo de la joven al momento de consultarle por su presente, la comunicadora concluyó: “Ella está re bien, él parece ser un divino”