"Yo ya sé que voy a ser...": La reflexión de Oscar González Oro sobre qué ocurre después de la muerte
Oscar González Oro había reflexionado sobre la muerte durante una charla con Luis Novaresio. Sus palabras volvieron a circular tras conocerse la triste noticia.
Una antigua reflexión de Oscar González Oro sobre la muerte volvió a cobrar protagonismo luego de conocerse la noticia de su fallecimiento a los 74 años. En una entrevista con Luis Novaresio, el reconocido conductor había hablado sin rodeos sobre qué creía que ocurría después de morir e incluso había revelado cómo imaginaba una posible reencarnación.
Sus palabras comenzaron a circular nuevamente en las redes sociales en medio de la conmoción por su partida. González Oro se encontraba en Punta del Este y fue hallado sin vida en su vivienda por la enfermera que lo cuidaba debido al deterioro que había experimentado su salud.
Al conocerse la noticia, el periodista Gustavo Descalzi aportó detalles sobre los últimos momentos del conductor: "él esperaba el final, pidió un café, se sentó y fue lo último que dijo", expresó.
Además, explicó que González Oro se encontraba acompañado por una persona que estaba a cargo de sus cuidados y lamentó profundamente su muerte: "Lamento mucho, era un tipazo y tenía mucho para dar. En el último tiempo lo sentí entregado".
La reflexión de Oscar González Oro sobre qué ocurre después de la muerte
En medio de las repercusiones por su fallecimiento, volvió a viralizarse un fragmento de la entrevista que había mantenido con Luis Novaresio, en la que el periodista compartió su particular mirada sobre la existencia y lo que podía suceder después de la muerte.
"Creo que esta cáscara que somos, este armazón que somos, se pudre en la tierra o se quema y se tiran las cenizas en algún lado. Pero me parece que hay una energía que son los espíritus, el alma, y yo creo que eso está y lo ves en gente con buena energía y lo ves en gente oscura".
Durante aquella misma conversación también le preguntaron si creía en la posibilidad de reencarnar. La respuesta del "Negro" Oro fue contundente y hoy adquiere un significado especial para quienes recuerdan su trayectoria: "Yo ya sé que voy a ser... Voy a ser músico, una estrella".
Las declaraciones volvieron a generar impacto después de su partida y se sumaron a los numerosos recuerdos y anécdotas que comenzaron a circular sobre una de las voces más reconocidas de los medios argentinos.
Los problemas de salud que atravesaba Oscar González Oro
En los últimos meses, González Oro había enfrentado importantes dificultades de salud, entre ellas problemas respiratorios y pérdida de equilibrio.
Tiempo antes de su fallecimiento, el propio comunicador había contado que realizar actividades cotidianas se había vuelto cada vez más difícil. Incluso caminar apenas diez cuadras podía provocarle una intensa falta de aire que lo llevaba a necesitar asistencia médica.
Su muerte a los 74 años generó una profunda conmoción y llevó a que distintas entrevistas de su extensa carrera volvieran a salir a la luz. Entre ellas, aquella conversación sobre la muerte y la posibilidad de volver como “músico, una estrella” quedó como una de las reflexiones que más resonaron tras conocerse su partida.
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