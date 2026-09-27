"Yo ya sé que voy a ser...": La reflexión de Oscar González Oro sobre qué ocurre después de la muerte

"Creo que esta cáscara que somos, este armazón que somos, se pudre en la tierra o se quema y se tiran las cenizas en algún lado. Pero me parece que hay una energía que son los espíritus, el alma, y yo creo que eso está y lo ves en gente con buena energía y lo ves en gente oscura".

Durante aquella misma conversación también le preguntaron si creía en la posibilidad de reencarnar. La respuesta del "Negro" Oro fue contundente y hoy adquiere un significado especial para quienes recuerdan su trayectoria: "Yo ya sé que voy a ser... Voy a ser músico, una estrella".

Las declaraciones volvieron a generar impacto después de su partida y se sumaron a los numerosos recuerdos y anécdotas que comenzaron a circular sobre una de las voces más reconocidas de los medios argentinos.

Los problemas de salud que atravesaba Oscar González Oro

En los últimos meses, González Oro había enfrentado importantes dificultades de salud, entre ellas problemas respiratorios y pérdida de equilibrio.

Tiempo antes de su fallecimiento, el propio comunicador había contado que realizar actividades cotidianas se había vuelto cada vez más difícil. Incluso caminar apenas diez cuadras podía provocarle una intensa falta de aire que lo llevaba a necesitar asistencia médica.

Su muerte a los 74 años generó una profunda conmoción y llevó a que distintas entrevistas de su extensa carrera volvieran a salir a la luz. Entre ellas, aquella conversación sobre la muerte y la posibilidad de volver como “músico, una estrella” quedó como una de las reflexiones que más resonaron tras conocerse su partida.