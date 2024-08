Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados del domingo 11 de Agosto en El Trece

Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados

En una nueva edición se sentarán a la mesa de Juana la periodista de TN Carolina Amoroso, cronista que cubrió las elecciones de Venezuela, y su colega de LN+ Guadalupe Vázquez, que analizará la actualidad política nacional e internacional.

Almorzarán con Juana además, el cantante Cae y la pareja de los actores Nicolás “Tacho” Riera y Thelma Fardín que esta semana estrenaron su primera obra en pareja, Motorhome en el Teatro Metropolitan.

Juana Viale Juana Viale, conductora.

Mirtha Legrand reaccionó a los dichos de Leda Bergonzi sobre el cáncer

El cáncer es una enfermedad del hoy. Sabemos que tiene un origen, que es la falta de perdón. El cáncer es todo emocional", reveló durante una presentación en Chile. Ante esto Leda Bergonzi se volvió viral, por lo que al hablar con Mirtha Legrand dio explicaciones sobre sus dichos, pero generando un tenso cruce entre ella y la conductora, quien se mostró preocupada por sus confesiones.

"Lo tuyo me intriga tanto Leda, tanto. No dormí en toda la noche pensando en tu caso", comenzó diciéndole Mirtha. Ante esto, Leda respondió: "Por eso vine, para contarte todo. Porque hay que contarlo y para correrme un poco del centro, ¿no? Y poner a Cristo en el lugar que tengo que ponerlo porque la gente muchas veces cree que soy una persona diferente. Soy diferente, como que lo estoy aceptando, pero digo vivir con los pies sobre la tierra y entender que Dios está en medio nuestro".

Luego de esto, la sanadora de Rosario, continuó: "Saber que Dios está en medio nuestro y que lo necesitamos es importante, como decía Belén: yo no tengo ninguna dificultad física, pero por dentro estoy mal. Tengo un montón de problemas, me siento triste, no tiene nada sentido para mí y así empieza la enfermedad". Eso sí, para seguir con sus declaraciones, aclaró: "No me quiero meter en aquél dicho que dije en su momento donde me trajo muchas consecuencias, pero digo esto, nosotros nos enfermamos..".

Pero, en medio de sus declaraciones, Mirtha interrumpió: "¿No queres contar?". "No, hablo de lo del cáncer que me lo sacaron de contexto. He atravesado muchas enfermedades y he tenido la gracia de acompañar a muchos hermanos con distintas dificultades que empiezan, la mayoría, en una depresión". Tras esto, Bergonzi dijo: "Mirá, nosotros evangelizamos, una de nuestras misiones es evangelizar a las chicas de la calle, a los trans, a las trabajadoras de la noche y, vos sabés que al compartir con ellos y hablar, ellos te cuentan cómo arrancan a cambiar su sexo, por qué y muchos dan con que es por un enojo y una falta de perdón. Entonces, digo, reincide en mi y, con esto, no digo tener la razón de todo, pero nos enojamos, nos privamos y con el primero que nos enojamos es con Dios".