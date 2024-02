Quién le salvó la vida al hijo de Juana Viale en medio de un confuso ataque

El actor, quien vivió de cerca el episodio casi fatídico que vivió cuando apenas era un chico, contó que un vecino fue clave para salvarle la vida debido a que lo asistió para llevarlo a la guardia.

"Fue súper fuerte. Yo estaba acá, en mi casa, y mis hijos me pidieron dormir en mi cama. Cuando me fui a acostar, desperté con unos golpes y no entendía qué estaba pasando”, recordó el actor, que de urgencia debió acudir a una clínica en Santiago de Chile.

En una situación muy angustiante para la familia, en un momento llegó a pensar lo peor. Sin embargo, su rápida reacción fue vital y pudieron llegar a tiempo al centro de salud a donde lo asistieron en el momento justo.

“Silvestre estaba en un estado irreconocible. Se me paralizó el cuerpo, lo agarré en brazos para que su hermano no despertara. Pensé que se me había muerto en un minuto, estaba pálido, con los labios morados. Estuvo inconsciente mucho rato después del ataque", confesó el ex de Juana Viale.

Luego de una batería de estudios y de asegurarse los médicos que su salud ya no estuviese en riesgo, terminaron descubriendo cuál era su enfermedad: “Fueron cuatro días de espera muy angustiantes, de los resultados, empieza uno a descubrir un mundo nuevo. La incertidumbre es un lugar muy complejo de habitar".