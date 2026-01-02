Jujuy Giménez comenzó el 2026 enamorada y presentó a su pareja con un ritual viral

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la referencia al ritual que realizó durante el brindis de medianoche. La modelo publicó un posteo donde mostró que se metió debajo de la mesa, una cábala popular que, según la creencia, ayuda a conseguir pareja o incluso a casarse durante el año que comienza. “Tengan cuidado con lo que intencionan, el 2026 viene con todo parece. Arranqué el año de novia”, comentó con humor, asociando directamente el ritual con su presente amoroso.

Así, Sofía “Jujuy” Giménez inauguró el 2026 combinando romance, tradiciones y redes sociales, y dejó en claro que, tras una etapa difícil, volvió a permitirse creer en el amor y compartirlo sin reservas.