Jujuy Giménez comenzó el 2026 enamorada y presentó a su pareja con un ritual viral
La modelo compartió el inicio de su nueva relación durante Año Nuevo y reveló que cumplió con la tradicional cábala de meterse debajo de la mesa para atraer el amor.
Sofía “Jujuy” Giménez arrancó el 2026 con una noticia que rápidamente captó la atención de sus seguidores: volvió a apostar al amor y decidió hacerlo público de una manera tan simbólica como divertida. Luego de atravesar una separación muy mediática del polista Bautista Bello, la modelo eligió el comienzo del nuevo año para presentar a su nuevo novio y celebrar este presente sentimental con entusiasmo y emoción.
La historia reciente de Jujuy estuvo marcada por un fuerte golpe personal. En junio de 2023, su relación con Bello terminó de manera escandalosa tras la difusión de imágenes que mostraban al deportista siéndole infiel en un boliche de Brasil, mientras ella se encontraba en Europa por compromisos laborales.
A partir de ese momento, la influencer se mostró enfocada en su crecimiento personal y profesional, evitando exponerse sentimentalmente. Sin embargo, el inicio de 2026 encontró a la modelo en una etapa completamente distinta. A través de sus historias de Instagram, Giménez compartió una imagen en la que se la ve abrazada y sonriente junto a su nueva pareja durante la celebración de Año Nuevo.
El posteo estuvo acompañado por un mensaje cargado de sinceridad y sorpresa: “Y un día me volví a enamorar, juré que no me iba a volver a pasar. Mirá cómo me agarra el 2026, Dios mío, no entiendo nada”. Las palabras reflejaron el impacto emocional que le genera este nuevo vínculo, después de haber atravesado una experiencia dolorosa en el pasado.
Lejos de ocultar su felicidad, Jujuy también expresó su alegría por volver a estar en pareja y celebró el nuevo año con un mensaje optimista y afectuoso hacia sus seguidores. “Qué viva todo, feliz 2026 gente linda. Se me explota el corazón de amor, los cago amando”, escribió, dejando en claro que atraviesa un momento pleno.
Uno de los detalles que más llamó la atención fue la referencia al ritual que realizó durante el brindis de medianoche. La modelo publicó un posteo donde mostró que se metió debajo de la mesa, una cábala popular que, según la creencia, ayuda a conseguir pareja o incluso a casarse durante el año que comienza. “Tengan cuidado con lo que intencionan, el 2026 viene con todo parece. Arranqué el año de novia”, comentó con humor, asociando directamente el ritual con su presente amoroso.
Así, Sofía “Jujuy” Giménez inauguró el 2026 combinando romance, tradiciones y redes sociales, y dejó en claro que, tras una etapa difícil, volvió a permitirse creer en el amor y compartirlo sin reservas.
