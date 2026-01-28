Julen Katzy, la estrella de "Valle Salvaje", ahora arma carpas en San Clemente del Tuyú

Embed - De ser ESTRELLA DE NETFLIX a armar carpas en SAN CLEMENTE DEL TUYÚ: La historia de Julen Katzy

A diferencia de lo que muchos podrían suponer, el protagonista de Netflix no se encuentra de vacaciones de lujo. Su estadía en el balneario se basa en un sistema de intercambio de tareas por alojamiento y comida. El cronista del programa aclaró que el trabajo del joven es real y sacrificado: comienza su jornada a las 7 de la mañana instalando las estructuras de sombra para los turistas.

"Vivo en el balneario. Me dieron un cuarto, me dan de comer, de desayunar, de cenar, y, a cambio, yo los ayudo acá en lo que necesiten", precisó Julen, quien además suma horas de trabajo nocturno como mozo. Para el actor, esta experiencia tiene un valor que el dinero no puede comprar: "Tengo que ganarme la casa y la comida. No vivo de gratis. Además, de noche trabajo de mozo. Para mí, la vida no es dormir hasta las tres de la tarde y comer en el mejor restaurante. Eso también, pero me aburro. Prefiero levantarme, estar con mis compañeros, con gente como yo, normal. Yo prefiero la experiencia antes que el dinero".

A pesar de su fama internacional, Katzy disfruta de la ambigüedad de su presente. Contó que, si bien algunos veraneantes lo identifican de inmediato, otros simplemente le comentan que tiene un gran parecido con "un actor de Netflix". Respecto a su percepción de los locales, destacó con humor su verborragia y, más profundamente, su calidez.

“La vida que tienen acá, lo abiertos que son y la disposición que tienen para ayudarte. Eso me impresionó mucho y es algo que me gustaría llevarme para España”, reflexionó el artista. Aunque su base está en el balneario, confirmó que antes de regresar a su país tiene planeado visitar la Ciudad de Buenos Aires, priorizando siempre el contacto humano: "Me gustaría viajar, pero prefiero estar acá un mes conociendo gente. Te llevas amigos".