Julen Katzy, la estrella de "Valle Salvaje", ahora arma carpas en San Clemente del Tuyú
El actor español, quien supo deslumbrar en Netflix con su personaje de Leonardo, ahora vive en la Costa Argentina trabajando de carpero.
El mundo del espectáculo suele estar asociado a los lujos y la exclusividad, pero la historia de Julen Katzy vino a romper con todos los estereotipos. El actor español, que hoy brilla como protagonista de Valle Salvaje —uno de los éxitos más recientes de Netflix—, se convirtió en el centro de atención de las redes sociales tras ser descubierto trabajando en un balneario de la Costa Atlántica argentina.
El hallazgo se produjo de manera fortuita durante una transmisión en vivo del noticiero Arriba América. Mientras el cronista recorría las playas de San Clemente del Tuyú para registrar el clima veraniego, se topó con una cara conocida entre las carpas. Con una actitud totalmente distendida y cebando mates, el artista confirmó su identidad con humor: "Soy Leonardo, el verdadero", lanzó entre risas, haciendo referencia al nombre de su personaje en la ficción que es furor en la plataforma de streaming.
La llegada de Katzy a suelo argentino no fue producto de una campaña de promoción, sino de una necesidad personal de desconexión y aventura. Según relató, su personalidad se define por seguir sus instintos sin detenerse en análisis exhaustivos. "¿Cómo llegué acá? No lo sé ni yo realmente. No me dio el tiempo ni a darme cuenta. De un día para el otro dije 'me voy para Argentina'", explicó sobre su repentino viaje.
El actor detalló que el vínculo con San Clemente surgió a través de un amigo español que reside allí y es propietario de un balneario. Ante la invitación de su allegado, Julen no dudó en cruzar el océano. “No tenía ahora mismo nada de trabajo y yo soy así, hay cosas que las siento, que las tengo que hacer, que no las pienso mucho y tomo decisiones entonces en base a eso”, se sinceró frente a las cámaras. Su plan actual es permanecer en la costa hasta el mes de marzo, disfrutando de una dinámica alejada de los sets de grabación.
A diferencia de lo que muchos podrían suponer, el protagonista de Netflix no se encuentra de vacaciones de lujo. Su estadía en el balneario se basa en un sistema de intercambio de tareas por alojamiento y comida. El cronista del programa aclaró que el trabajo del joven es real y sacrificado: comienza su jornada a las 7 de la mañana instalando las estructuras de sombra para los turistas.
"Vivo en el balneario. Me dieron un cuarto, me dan de comer, de desayunar, de cenar, y, a cambio, yo los ayudo acá en lo que necesiten", precisó Julen, quien además suma horas de trabajo nocturno como mozo. Para el actor, esta experiencia tiene un valor que el dinero no puede comprar: "Tengo que ganarme la casa y la comida. No vivo de gratis. Además, de noche trabajo de mozo. Para mí, la vida no es dormir hasta las tres de la tarde y comer en el mejor restaurante. Eso también, pero me aburro. Prefiero levantarme, estar con mis compañeros, con gente como yo, normal. Yo prefiero la experiencia antes que el dinero".
A pesar de su fama internacional, Katzy disfruta de la ambigüedad de su presente. Contó que, si bien algunos veraneantes lo identifican de inmediato, otros simplemente le comentan que tiene un gran parecido con "un actor de Netflix". Respecto a su percepción de los locales, destacó con humor su verborragia y, más profundamente, su calidez.
“La vida que tienen acá, lo abiertos que son y la disposición que tienen para ayudarte. Eso me impresionó mucho y es algo que me gustaría llevarme para España”, reflexionó el artista. Aunque su base está en el balneario, confirmó que antes de regresar a su país tiene planeado visitar la Ciudad de Buenos Aires, priorizando siempre el contacto humano: "Me gustaría viajar, pero prefiero estar acá un mes conociendo gente. Te llevas amigos".
