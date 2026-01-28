¿No es de San Lorenzo? La sentimental razón por la que Susana Giménez mira los partidos de Boca
Durante un móvil que fue realizado en el aeropuerto antes de que viaje a Madrid, la conductora habló sobre su nieta y el delantero de Boca Juniors.
Susana Giménez ha decidido romper con sus propias tradiciones. En un movimiento que sorprendió tanto a la prensa como a sus seguidores, la diva de los teléfonos abandonó su histórica rutina de festejos en Punta del Este para celebrar su cumpleaños número 82 en un escenario europeo. Tras un breve paso por Buenos Aires, Susana emprendió vuelo hacia Madrid, ciudad donde se reencontrará con su hija, Mercedes Sarrabayrouse, para una celebración íntima y alejada del asedio mediático uruguayo.
Minutos antes de abordar su avión en el Aeroparque porteño, la diva mantuvo un encuentro con los cronistas donde, con la espontaneidad que la caracteriza, abordó diversos temas de su presente personal y familiar. El foco de la charla no tardó en desviarse hacia el romance del momento: el noviazgo de su nieta, Lucía Celasco, con el defensor de Boca Juniors, Nicolás Figal.
Consultada sobre si estaba al tanto de la relación sentimental de Lucía, Susana respondió entre risas y con total naturalidad: “¡Pero lógico! Cómo no lo voy a saber. Si yo veo ahora los partidos de Boca”. La conductora, otrora hincha de San Lorenzo, no solo validó el vínculo, sino que expresó su aprobación con entusiasmo al agregar: “¡Me encanta!”.
La curiosidad de los periodistas fue más allá, indagando sobre un posible futuro formal para la pareja. Ante la pregunta de si le gustaría verlos pasar por el altar, Susana fue contundente y se mostró a favor de la idea: “Que se casen, sí. No lo conozco, pero ya están en edad. Están enamorados…”. De esta manera, la diva dio su "bendición" pública a una relación que comenzó a gestarse en agosto del año pasado y que se consolidó recientemente con viajes compartidos y presentaciones oficiales en redes sociales.
Pese a la calidez con la que habló de su familia, Susana se mostró mucho más reservada y tajante al ser consultada sobre su futuro en la pantalla chica. Ante la pregunta sobre un posible retorno televisivo para este año, la respuesta fue desalentadora para sus fanáticos: “No lo sé, mi amor. No tengo muchas ganas”. Esta declaración alimenta la incertidumbre sobre si la diva volverá a conducir su clásico ciclo o si preferirá prolongar su retiro de la rutina diaria.
El encuentro con los medios terminó de forma abrupta cuando se le consultó por una posible reconciliación con Graciela Alfano. Fiel a su estilo de evitar conflictos innecesarios, la diva optó por el silencio y se refugió en la zona VIP de pasajeros, dejando atrás las especulaciones.
La relación entre Celasco y Figal ha recorrido un camino de discreción antes de llegar a las luces de la oficialización. Tras meses de rumores, la pareja eligió noviembre para confirmar su amor con una fotografía casual en Instagram, donde se los veía compartiendo una comida al aire libre. La estampa, marcada por la sencillez de ambos con remeras blancas en un entorno moderno y primaveral, fue el primer paso hacia una apertura mediática que se selló definitivamente con un viaje romántico a Nueva York.
Entre paseos por la Gran Manzana y cenas exclusivas, Lucía y el futbolista demostraron que el vínculo es sólido. Hoy, con el respaldo público de Susana desde Madrid, la pareja se posiciona como una de las más relevantes del mundo del espectáculo y el deporte, mientras la diva disfruta de un nuevo año de vida bajo el sol europeo.
