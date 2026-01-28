¿No es de San Lorenzo? La sentimental razón por la que Susana Giménez mira los partidos de Boca

Susana Giménez Lucía Celasco Figal

El encuentro con los medios terminó de forma abrupta cuando se le consultó por una posible reconciliación con Graciela Alfano. Fiel a su estilo de evitar conflictos innecesarios, la diva optó por el silencio y se refugió en la zona VIP de pasajeros, dejando atrás las especulaciones.

La relación entre Celasco y Figal ha recorrido un camino de discreción antes de llegar a las luces de la oficialización. Tras meses de rumores, la pareja eligió noviembre para confirmar su amor con una fotografía casual en Instagram, donde se los veía compartiendo una comida al aire libre. La estampa, marcada por la sencillez de ambos con remeras blancas en un entorno moderno y primaveral, fue el primer paso hacia una apertura mediática que se selló definitivamente con un viaje romántico a Nueva York.

Entre paseos por la Gran Manzana y cenas exclusivas, Lucía y el futbolista demostraron que el vínculo es sólido. Hoy, con el respaldo público de Susana desde Madrid, la pareja se posiciona como una de las más relevantes del mundo del espectáculo y el deporte, mientras la diva disfruta de un nuevo año de vida bajo el sol europeo.