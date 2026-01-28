Juli Obregón presentó su nueva canción "Deja Vu"

Inspirada en la estética y sonoridad del EDM de los 2000s, Juli Obregón nos presenta su nuevo sencillo “Deja Vu”. Con una producción fresca y dinámica, nos transporta a la escena bailable de principios de siglo, pero con un sonido actualizado, al estilo de David Guetta y Calvin Harris. La propuesta está dirigida a quienes buscan esa mezcla perfecta entre lo nostálgico y lo moderno, consolidándose como la artista clave para conectar distintas generaciones de oyentes.