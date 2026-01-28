Juli Obregón presentó su nueva canción "Deja Vu"
Una vez más, la joven artista sorprende con su versatilidad, fusionando lo mejor de la nostalgia con la innovación más actual.
Inspirada en la estética y sonoridad del EDM de los 2000s, Juli Obregón nos presenta su nuevo sencillo “Deja Vu”. Con una producción fresca y dinámica, nos transporta a la escena bailable de principios de siglo, pero con un sonido actualizado, al estilo de David Guetta y Calvin Harris. La propuesta está dirigida a quienes buscan esa mezcla perfecta entre lo nostálgico y lo moderno, consolidándose como la artista clave para conectar distintas generaciones de oyentes.
El videoclip de “Deja Vu” rinde homenaje visual y estético a la era de los sótanos –Basements– de los 2000s, inspirándose en ciudades como París, Chicago y Londres. La producción se destaca por un vestuario icónico de la época, una dirección de actuación intensa y una fotografía que captura esa estética trashy que marcó los años dorados del género, con influencias en películas como Trainspotting.
Desde el punto de vista técnico, la canción fusiona los elementos rítmicos del House y el EDM, con un loop de piano altamente sincopado que actúa como un catalizador emocional, elevando instantáneamente la dopamina a través de una progresión armónica brillante y eufórica. Su groove, inspirado en el House Neoyorquino, se apoya en una compresión rítmica impecable que mezcla el calor del soul analógico con la energía de la discoteca, creando una atmósfera de liberación absoluta.
A ese sonido nostálgico se le suma una mezcla y master moderno que resulta en un sonido más pop, claro, potente y perfecto para las plataformas digitales. La letra aborda uno de los temas recurrentes en Juli: el desamor adolescente, la vulnerabilidad, pero también el empoderamiento como respuesta. Su estructura compositiva mantiene un gancho melódico y arreglos que le dan un potencial único para romper fronteras internacionales y arrasar en las listas de streaming.
Con una carrera que comenzó a los 4 años, Juli Obregón ya suma más de 50 millones de reproducciones multiplataforma y casi 400,000 seguidores en redes sociales, consolidándose como una de las figuras más prominentes del nuevo pop argentino. Recientemente, Rolling Stone en Español la eligió como “Artist to Watch 2026” y muchos ya la consideran “la nueva voz del pop argentino".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario