Julieta Poggio respondió a las críticas por sus retoques estéticos
“Dejen de meterse con el cuerpo ajeno”: el fuerte descargo de la ex particular Gran Hermano Julieta Poggio.
Julieta Poggio reaccionó con dureza frente a los comentarios que recibió en redes sociales por sus cambios estéticos y dejó un mensaje claro sobre la libertad individual. El descargo tuvo lugar en el streaming Rumis, donde la ex participante de Gran Hermano se mostró incómoda con la constante mirada ajena sobre el aspecto físico de las figuras públicas. En ese contexto, cuestionó que, pese a los avances en materia de respeto, todavía exista una fuerte tendencia a opinar sobre los cuerpos de los demás.
“Siento que estamos en un momento en el que supuestamente ya aprendimos a no hablar del cuerpo del otro, pero ahora parece que hay que pedir autorización para hacerse un retoque”, expresó.
Además, apuntó contra los prejuicios que suelen aparecer cuando alguien decide realizarse un cambio estético. “Que no te hagas nada, que no te toques la cara… cada uno puede hacer lo que quiera, le puede gustar o no el resultado, pero basta de opinar sobre decisiones personales”, sostuvo.
Poggio también hizo foco en los estereotipos que vinculan estos cambios con inseguridades, algo que rechazó de plano. “Si te operás, dicen que es porque no te gusta algo de vos… y no tiene por qué ser así. No está bueno que todos se sientan con derecho a juzgar lo que uno hace con su cuerpo”, remarcó.
La polémica surgió luego de que la influencer fuera blanco de críticas por sus últimos retoques, lo que reavivó la discusión en redes sobre los estándares de belleza y la presión que enfrentan las celebridades. Para cerrar, dejó una reflexión contundente: “Cada persona debería poder decidir libremente sin tener que soportar comentarios sobre su cuerpo o su cara”.
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