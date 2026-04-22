Julieta Poggio respondió a las críticas por sus retoques estéticos

Julieta Poggio reaccionó con dureza frente a los comentarios que recibió en redes sociales por sus cambios estéticos y dejó un mensaje claro sobre la libertad individual. El descargo tuvo lugar en el streaming Rumis, donde la ex participante de Gran Hermano se mostró incómoda con la constante mirada ajena sobre el aspecto físico de las figuras públicas. En ese contexto, cuestionó que, pese a los avances en materia de respeto, todavía exista una fuerte tendencia a opinar sobre los cuerpos de los demás.