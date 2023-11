Julia Mengolini demandará a Yanina Latorre por acusarla de "chorra"

Mengolini en "Duro de domar", afirmó: "Yanina ya se pasó. Esta tirria que tenemos tiene unos cuantos años, me la vengo bancando desde hace un montón. Cada tanto contesto, pero mucho menos que ella, o a veces la dejo hablando sola porque no me resulta interesante el personaje ni lo que plantea. Es todo mentira y habla sin parar, no hay una conversación mínimamente interesante".