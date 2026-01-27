Julieta Ortega confesó que le molestaría de la novia de su hijo y encendió el debate en redes

julieta ortega

Entre risas, Julieta fue más allá y se comparó con una figura icónica: “O sea, tal vez la razón por la cual rechacé tanto la figura de Victoria Beckham es porque me siento un poco ella... Como todo lo que uno rechaza. Uno odia lo que cree que es un rasgo de uno. Un rasgo de mier... de uno”. La frase, cargada de humor y autocrítica, fue uno de los momentos más comentados del programa.