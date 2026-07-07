Julieta Ortega reveló el inesperado efecto que provocaba en el público con "Sex": "Muchos pendejos me..."
La actriz recordó su paso por la obra de José María Muscari y contó cómo reaccionaban algunos espectadores después de cada función.
Julieta Ortega recordó su experiencia en Sex, la exitosa obra creada por José María Muscari, y sorprendió al revelar las situaciones que vivía con parte del público una vez terminadas las funciones. En una entrevista con Mario Pergolini para Otro Día Perdido (El Trece), la actriz repasó cómo fue sumarse al espectáculo y confesó que el proyecto la conquistó desde el primer momento.
Durante la charla, la hija de Palito Ortega contó que conoció la obra mientras trabajaba con Muscari en otra producción. Aunque al principio tenía algunas dudas sobre la propuesta, la experiencia terminó cambiando por completo su mirada.
"Yo lo había visto como actriz y me había fascinado. Yo estaba haciendo otra obra con Muscari y un día nos llevó a todas las actrices a ver Sex y me pasó como le pasa a mucha gente, decía: 'No, no sé si me va a gustar, no sé si me voy a sentir cómoda' y me fascinó", recordó.
Incluso reveló cuál fue su primera reacción al salir de aquella función. "Qué fiesta estar acá", pensó en ese momento, convencida de que quería formar parte de ese universo.
El vínculo con el público y una confesión inesperada
Al hablar de lo que significó integrar el elenco, Ortega comparó el ambiente de trabajo con un lugar muy particular. "Es como trabajar en un cabaret. Es muy divertido", afirmó entre risas. Además, reconoció que solo sintió nervios durante las primeras funciones: “Sex me puso nerviosa las primeras funciones, pero después ya no”.
En ese contexto, Pergolini quiso saber si había espectadores que repetían la experiencia una y otra vez. La actriz confirmó que sí: “Había un par que iban mucho, que iban varias veces”. Sin embargo, aclaró que nunca recibió regalos, como ocurría antiguamente con las figuras del teatro de revista. “Pero no te llevaban nada. No te llevaban flores”, comentó.
La confesión que más sorprendió llegó cuando recordó lo que pasaba al terminar las funciones. “Muchos pendejos me esperaban a la salida. Era un gran momento ese”, dijo divertida, dejando sin palabras al conductor.
Para cerrar, explicó por qué cree que sucedía ese fenómeno con algunos espectadores. “Por ahí te esperan. La gente se siente que les estás tirando onda y te esperan”, concluyó, haciendo referencia a la cercanía y el juego de seducción que propone Sex con el público.
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