Julieta Ortega reveló el inesperado efecto que provocaba en el público con "Sex": "Muchos pendejos me..."

En ese contexto, Pergolini quiso saber si había espectadores que repetían la experiencia una y otra vez. La actriz confirmó que sí: “Había un par que iban mucho, que iban varias veces”. Sin embargo, aclaró que nunca recibió regalos, como ocurría antiguamente con las figuras del teatro de revista. “Pero no te llevaban nada. No te llevaban flores”, comentó.

La confesión que más sorprendió llegó cuando recordó lo que pasaba al terminar las funciones. “Muchos pendejos me esperaban a la salida. Era un gran momento ese”, dijo divertida, dejando sin palabras al conductor.

Para cerrar, explicó por qué cree que sucedía ese fenómeno con algunos espectadores. “Por ahí te esperan. La gente se siente que les estás tirando onda y te esperan”, concluyó, haciendo referencia a la cercanía y el juego de seducción que propone Sex con el público.