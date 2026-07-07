Eddie Vedder se volvió viral por su reacción a una pausa de hidratación en pleno Mundial 2026
El cantante de Pearl Jam aprovechó el parate del partido entre Estados Unidos y Bélgica para hacer un gesto que desató la ovación del público.
La pausa de hidratación durante el partido entre Estados Unidos y Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente dio la vuelta al mundo. El protagonista fue Eddie Vedder, líder de Pearl Jam, quien reaccionó de una manera muy particular al momento en que los futbolistas frenaron el juego para refrescarse.
Mientras en el campo los jugadores cumplían con la medida impulsada por la FIFA para combatir las altas temperaturas, el músico decidió interpretar la situación a su manera. Desde uno de los sectores del Lumen Field de Seattle, tomó una cerveza, la destapó y la levantó ante el público.
Lejos de quedarse en un simple brindis, Vedder fue por más. Con el estadio acompañando la escena y los parlantes reproduciendo Alive, uno de los mayores clásicos de Pearl Jam, el cantante bebió toda la cerveza de un solo trago y terminó mostrando el vaso vacío, lo que despertó una ovación de los presentes.
Un momento que explotó en las redes y se volvió viral
La secuencia no tardó en viralizarse en las redes sociales, donde miles de usuarios compartieron el video y celebraron la espontánea reacción del artista. Muchos interpretaron el gesto como una divertida respuesta a la pausa de hidratación implementada por la FIFA.
La medida, sin embargo, también viene generando debate entre los hinchas. En las últimas semanas, varios cuestionaron que el organismo aproveche esos minutos para sumar espacios publicitarios durante las transmisiones y dentro de los estadios.
Más allá de la polémica, el episodio protagonizado por Eddie Vedder terminó robándose buena parte de la atención. Con una cerveza en la mano, el himno Alive sonando de fondo y el apoyo del público, el líder de Pearl Jam convirtió un simple parate del partido en uno de los momentos más recordados del Mundial 2026.
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