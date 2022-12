Gran Hermano: Agustín acecha a Julieta y genera preocupación

Desde el comienzo de “Gran Hermano 2022”, Agustín Guardis se muestra interesado por Julieta Poggio. Sin embargo, pasan las semanas y “Frodo” no se anima a encarar a la modelo de 20 años. Aunque no hubo palabras de por medio, el platense no le quita los ojos de encima a la joven, algo que la incómoda por completo.