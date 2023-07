La furia de Julieta Poggio con Lucca Bardelli tras confirmarse su nuevo romance

julieta poggio ex novio

“Aparentemente por lo que me cuentan, a Julieta no le gustó nada que su ex ya esté con alguien a casi dos meses de la separación, me dijeron que ella le escribió un mensaje muy enojada y desilusionada”, agregó.

Etchegoyen detalló que: "En ese mensaje le habría preguntado si era cierto todo lo que había trascendido en este programa y luego ante la afirmación de Lucca le habría dicho ‘rapidito me superaste’".

"El tema acá es que Lucca para mi no le perdona a Juli haberse enterado de la separación por el streaming, eso me dijo a mi en esa nota que hicimos, y ya empezó una historia de amor nueva, y según ese mensaje que me daban Julieta todavía no superó la ruptura, imagino”, dijo al respecto el comunicador.