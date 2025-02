Julieta Prandi reveló "situaciones incómodas" tras el levantamiento de Poné a Francella

A lo que agregó, con una mirada más reflexiva: "En ese entonces, había un montón de situaciones que tal vez no eran tan cómodas para mí".

Aunque fue clara en expresar sus sentimientos sobre esa etapa, Julieta prefirió no profundizar en detalles específicos: "No importa cuáles. Lo cierto es que eran situaciones que quizás no eran las más cómodas, especialmente porque era mi primer trabajo. Eran mis primeras grabaciones, pasaba muchas horas frente a las cámaras...".

A pesar de esos momentos incómodos, la actriz también reconoció el valor de esa experiencia: "Estoy agradecida por ese trabajo y por las puertas que me abrió. Fue una etapa que, aunque difícil, me permitió crecer y aprender mucho. Hubo muchas cosas que en ese momento me sumaron a nivel personal y profesional. Pero, sin duda, no fue un proceso fácil de transitar".

julieta prandi sobre poné a francella.mp4

Con una sonrisa, Julieta subrayó que, a pesar de todo, guardaba buenos recuerdos: "Tengo recuerdos muy lindos de lo que fue mi trabajo en esa etapa. Me abrió puertas internacionales, me permitió llegar a varios países. No me trae malos recuerdos, pero también reconozco que no fue el momento en el que mejor me sentí". Así, Prandi cerró su reflexión, dejando en claro que, aunque la experiencia fue desafiante, también marcó un antes y un después en su carrera.