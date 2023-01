Julieta Prandi sobre su ex marido: "Lo voy aplastar como una cucaracha"

Prandi dijo que en los tres años que estuvieron juntos "perdí el control completo de mi vida. Lo lleva a la Justicia porque tiene que haber consecuencias. No puede haber tanta impunidad. No se puede perdonar todo. Me dañó emocionalmente, psicológicamente, económicamente ", dijo en diálogo con María Laura Santillán.

La modelo y conductora recordó "cómo arrancó todo". "Empieza con un celo controlador muy extraño. Con la ropa. Con las llamadas. He escuchado a muchas mujeres que no las dejaban manejar. Esto permitía tener un radar de control, te llevo, te traigo. Y poder pispear a dónde vas, cómo. El argumento siempre es el cuidado, para que no te pase nada. Y te va aislando. Este es un patrón que todas lo cuentan. Quedan cada vez más alejadas de la familia", contó.

Además, aseguró que va a recuperar todo lo que construyó: "Él no puso un peso para lo que yo construí. Es todo fruto de mi esfuerzo porque a mí nadie me regaló nada. Yo hace 23 años que trabajo y está todo, no tengo nada que ocultar. Es todo mérito mío", señaló. Y concluyó: "Lo voy a aplastar cómo una cucaracha".