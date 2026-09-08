"Jurassic World: The Experience" anuncia nuevas y últimas funciones para los fines de semana de septiembre

La experiencia propone un recorrido inmersivo diseñado para que los visitantes se conviertan en protagonistas absolutos de su propia aventura jurásica desde el primer paso. La travesía comienza simétricamente con un viaje en ferry hacia la mítica Isla Nublar, donde un imponente braquiosaurio da la bienvenida a los espectadores antes de adentrarlos en densas selvas prehistóricas y en los laboratorios genéticos donde cobran vida las especies.