"Jurassic World: The Experience" anuncia nuevas y últimas funciones para los fines de semana de septiembre
Tras agotar localidades durante vacaciones de invierno, la exitosa exhibición inmersiva basada en la icónica saga extiende su estadía en el país.
Luego de una masiva convocatoria que colapsó las boleterías durante el receso invernal, "Jurassic World: The Experience" confirmó la apertura de nuevas y últimas funciones exclusivas para los fines de semana de septiembre. La propuesta, inspirada en el universo universalmente aclamado de Universal Pictures y Amblin Entertainment, se consolida como uno de los grandes atractivos de entretenimiento de nivel internacional en la región.
La experiencia propone un recorrido inmersivo diseñado para que los visitantes se conviertan en protagonistas absolutos de su propia aventura jurásica desde el primer paso. La travesía comienza simétricamente con un viaje en ferry hacia la mítica Isla Nublar, donde un imponente braquiosaurio da la bienvenida a los espectadores antes de adentrarlos en densas selvas prehistóricas y en los laboratorios genéticos donde cobran vida las especies.
Tecnología de punta y encuentros cercanos con los gigantes de la saga
El atractivo principal de la exhibición radica en su impresionante despliegue tecnológico. Gracias al desarrollo en ingeniería y robótica de Animax Designs, los dinosaurios animatrónicos alcanzan un nivel de realismo cinematográfico que sorprende a grandes y chicos.
A lo largo del circuito, el público puede interactuar con crías de dinosaurios, presenciar el entrenamiento en vivo de la velociraptor Blue y cruzar miradas con algunas de las criaturas más emblemáticas y temidas de la franquicia, como el colosal Indominus rex y el legendario Tiranosaurio rex.
La muestra fusiona el entretenimiento interactivo con la divulgación científica y educativa. Las últimas localidades y los paquetes de accesos para las funciones de septiembre ya se encuentran disponibles a través de los canales oficiales de venta, marcando la recta final para despedir una de las experiencias interactivas más imponentes de los últimos años.
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