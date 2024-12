Justice agotó la preventa en tiempo récord y comenzó la venta general

Venta ya general disponible con todos los medios de pago y 6 cuotas sin interés con Santander Amex únicamente a través de www.movistararena.com.ar

Tras recibir dos nominaciones a los premios Grammy por Hyperdrama, los abanderados de la música electrónica francesa Justice han anunciado una nueva etapa de su gira por Latinoamérica a principios de 2025. La gira arranca con un espectáculo principal en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México el 12 de marzo, seguido de una actuación muy esperada en el Movistar Arena de Buenos Aires el 3 de abril y culminando en Santiago de Chile en el Movistar Arena el 7 de abril.

También se han anunciado nuevas fechas de la gira por Estados Unidos, lo que amplía su gira Justice: Live un nuevo año, que ha tenido una gran recepción. El anuncio se produce justo después de que la impresionante producción en directo de la banda se llevara los honores de "Mejor gira internacional" en los NRJ Awards de este año, consolidando la reputación intachable de la gira, que no ha hecho más que crecer desde su debut como cabeza de cartel del escenario al aire libre en Coachella Valley Music and Arts Festival de 2024, y que cerró este año con un par de shows con entradas agotadas en el Accor Arena de París.

Hyperdrama, el primer álbum nuevo del dúo en ocho años, incluye el single "Neverender (with Tame Impala)", una de las dos colaboraciones con Kevin Parker, y doce canciones adicionales en las que colaboran un montón de artistas estimados y cuidadosamente seleccionados, entre los que se incluyen Thundercat, Miguel, The Flints, Rimon y Connan Mockasin.

Hyperdrama, el primer álbum nuevo del dúo en ocho años, incluye el single "Neverender (with Tame Impala)", una de las dos colaboraciones con Kevin Parker, y doce canciones adicionales en las que colaboran un montón de artistas estimados y cuidadosamente seleccionados, entre los que se incluyen Thundercat, Miguel, The Flints, Rimon y Connan Mockasin.

Hyperdrama, el primer álbum nuevo del dúo en ocho años, incluye el single "Neverender (with Tame Impala)", una de las dos colaboraciones con Kevin Parker, y doce canciones adicionales en las que colaboran un montón de artistas estimados y cuidadosamente seleccionados, entre los que se incluyen Thundercat, Miguel, The Flints, Rimon y Connan Mockasin.

Embed - JUSTICE on Instagram: "Latin America Tour 2025 Artist presale starts Mon, Dec 16 at 10am local. Sign up for the artist presale code now (link in bio). General on sale starts Wed, Dec 18 at 10am local."