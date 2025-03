Justice comienza su gira mundial y se prepara para tocar en Argentina

Con una trayectoria que ha consolidado su reputación como uno de los actos en vivo más impactantes del mundo, JUSTICE regresa a Buenos Aires para presentar su aclamado álbum "Hyperdrama". El dúo francés, compuesto por Gaspard Augé y Xavier de Rosnay, ha sido elogiado por la crítica por su capacidad para fusionar la electrónica con una estética rockera imponente, creando espectáculos que son auténticas experiencias multisensoriales.

La prensa especializada reafirma la posición de la banda como los referentes en la escena electrónica a nivel mundial y destacan su show como “el mejor espectáculo de gira en este momento”. La cita es el 3 de abril en el Movistar Arena, donde prometen un espectáculo que combinará sus nuevos éxitos con los clásicos que los han consagrado, en una noche que ningún amante de la música debería perderse.

Embed - JUSTICE on Instagram: "Latin America Tour 2025 Artist presale starts Mon, Dec 16 at 10am local. Sign up for the artist presale code now (link in bio). General on sale starts Wed, Dec 18 at 10am local."