Karina Iavicolli fue demandada por el esposo de Lia Crucet: qué pasó entre ellos

Lia Crucet Karina Iavicolli

En este sentido, el periodista profundizó: “Yo hablé con Karina y ahora te voy a contar lo que me dijo, a Tony no le importa nada y la quiere llevar a la Justicia si Karina no se rectifica con sus dichos”. Al mismo tiempo, Etchegoyen destacó: "Como te decía, hablé con Karina y ella me dice que no le llegó la carta documento y que le llama la atención porque eso que figura en el escrito lo dijo Karina, la hija de Lia Crucet, no ella”.

“A mí me sorprendió que sea demandada Karina porque es una gran profesional que si dice algo por algo lo dice pero acá no sé qué habrá pasado porque Tony quiere ir a fondo contra ella en la Justicia”, afirmó también el conductor. Por otro lado, durante sus declaraciones en el programa, Etchegoyen confirmó que el escándalo se habría dado simplemente por un mal entendido ya que Iavicolli en realidad habló de la hija de Lía. Aunque, se mostró sorprendida porque entre Tony Salatino y Karina no hay buena relación.