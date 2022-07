Todos los detalles de la fiesta de 15 de Sol, la hija de Karina y El Polaco

Sol hija Karina Polaco.jpg

Como toda celebración, contó con varios shows: la fiesta bresh, donde pasaron música para animar a todos los invitados, El Polaco y Karina La Princesita también cantaron para todos los presentes. Mientras que el momento más especial fue protagonizado por la cumpleañera, quien se animó a cantar las cancione "Carne y Hueso" de Tini Stoessel, "Veo en ti la luz" de la película animada "Enredados" y "When I was your man" de Bruno Mars.

Luego llegó el momento del baile y festejo a pleno con mucha música y DJ, imágenes que compartió Karina desde sus historias de Instagram y donde veía a su hija disfrutar mucho de su noche soñada.

QUIÉNES FUERON A LA FIESTA DE 15 DE SOL, LA HIJA DE EL POLACO Y KARINA LA PRINCESITA

En esta noche tan especial no podía quedar nadie afuera, es por eso que además de la familia, estuvieron invitados Barby Silenzi, que se reconcilió con El Polaco, junto con las hermanas menores de Sol. Además, Karina La Princesita también volvió con su novio Nicolás Furman, que también dijo presente en la celebración.

Quien también estuvo fue el novio de Sol, que le regaló un peluche gigante, y se robó la atención de todos cuando El Polaco lo invitó a bailar al medio de la pista.

