Karina Mazzocco denunció amenazas de muerte en vivo y mostró los mensajes que recibió

Con cautela, la conductora también se refirió a la identidad de la persona que envió los mensajes y a la imagen que acompañaba las amenazas. “Tenemos que proteger la identidad de este señor, que no sabemos si es realmente quien dejó el mensaje o si es un menor de edad, por lo tanto hay que taparle la carita”, aclaró, remarcando la gravedad del asunto y la necesidad de actuar con responsabilidad.