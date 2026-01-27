Karina Mazzocco denunció amenazas de muerte en vivo y mostró los mensajes que recibió
La conductora de A la Tarde vivió un momento límite al revelar al aire que fue amenazada tras un informe del programa.
Lo que comenzó como una emisión habitual de A la Tarde terminó convirtiéndose en una jornada angustiante para Karina Mazzocco. Este martes, la conductora decidió romper el silencio y contar frente a cámara que había recibido amenazas de muerte, una situación que la obligó a encender todas las alarmas y a exponer públicamente lo ocurrido.
Según explicó, el episodio se desató luego de que en la edición del lunes se abordara un tema vinculado a Axel Caniggia, el hijo menos mediático de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis. Al día siguiente, un mensaje llegó al teléfono de la producción con un tono violento y estremecedor: “Karina, te voy a matar. Ya sé dónde vive tu hijo, dónde se mudó”, decía el texto enviado por un supuesto joven, que además adjuntó una imagen en la que se lo ve portando un arma.
La amenaza no quedó ahí. Minutos después, el mismo remitente volvió a escribir y redobló la intimidación con otra foto, esta vez de una pistola junto a su cargador. “Dejá de meterlo a Axel Caniggia. Te la voy a descargar en la cabeza, vas a ver”, fue el mensaje que terminó de generar conmoción tanto en el estudio como entre los televidentes.
Visiblemente afectada, Mazzocco describió el impacto emocional que le provocó la situación: “Es una sensación indescriptible, muy fea, muy incómoda. Evidentemente, algo del contenido que compartimos ayer molestó, y mucho. Molestó profundamente que hayamos mencionado a Axel Caniggia”.
Con cautela, la conductora también se refirió a la identidad de la persona que envió los mensajes y a la imagen que acompañaba las amenazas. “Tenemos que proteger la identidad de este señor, que no sabemos si es realmente quien dejó el mensaje o si es un menor de edad, por lo tanto hay que taparle la carita”, aclaró, remarcando la gravedad del asunto y la necesidad de actuar con responsabilidad.
