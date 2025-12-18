Kate Rodríguez dio a luz por primera vez y mostró a Emilia: las emotivas imágenes
La bailarina anunció el nacimiento de su hija y compartió la emoción junto a su pareja y los hijos de él, celebrando la consolidación de su familia ensamblada.
Kate Rodríguez atraviesa uno de los momentos más plenos y movilizantes de su vida personal. La bailarina panameña, que reside en la Argentina desde hace más de 15 años, se convirtió en mamá por primera vez con la llegada de Emilia, la hija que tuvo junto a Maximiliano Antonietta, su compañero desde hace cuatro años.
El nacimiento fue celebrado con enorme alegría tanto por su entorno íntimo como por el público que sigue de cerca su recorrido, luego de una etapa marcada por la ilusión, la espera y la superación de distintos desafíos personales. La feliz noticia fue comunicada por la propia artista a través de sus redes sociales, donde compartió un posteo en Instagram con un carrete de tres imágenes cargadas de ternura.
En las fotos se puede ver a la beba en sus primeras horas de vida, acompañada por Kate, su pareja y los tres hijos de él, en una escena que refleja la emoción y la unión de esta familia ensamblada que acaba de sumar una nueva integrante. Junto a las imágenes, la bailarina escribió: “Bienvenida Emilia, te presento a tus hermanos”.
El mensaje estuvo acompañado además por una profunda expresión de gratitud y espiritualidad, en la que Rodríguez dejó entrever lo significativo de este momento en su vida. “Gracias Dios por darme esta familia que siempre soñé”, agregó, poniendo en palabras la emoción y el valor personal que tiene para ella la maternidad y el camino recorrido hasta llegar a este presente.
Como era de esperar, la publicación se llenó rápidamente de mensajes de cariño, felicitaciones y buenos deseos. Comentarios como “Felicidades por la nueva integrante de la familia”, “Se merecen lo mejor del mundo”, “Qué emoción que estén tan felices” y “Bienvenida finalmente Emilia al mundo” se multiplicaron, confirmando el impacto que generó la noticia entre seguidores, colegas y personas cercanas a la bailarina.
