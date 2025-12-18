Kate Rodríguez dio a luz por primera vez y mostró a Emilia: las emotivas imágenes

El nacimiento fue celebrado con enorme alegría tanto por su entorno íntimo como por el público que sigue de cerca su recorrido, luego de una etapa marcada por la ilusión, la espera y la superación de distintos desafíos personales. La feliz noticia fue comunicada por la propia artista a través de sus redes sociales, donde compartió un posteo en Instagram con un carrete de tres imágenes cargadas de ternura.