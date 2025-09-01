Katia La Tana habló de cómo fue el accidente que tuvo con su moto: "Estoy muy enojada"

La "Tana" de Gran Hermano tuvo un fuerte accidente en moto: cómo está

Katia Fenocchio, más conocida como "la Tana" por su paso por Gran Hermano, fue protagonista de un fuerte accidente en moto que terminó con su traslado a un hospital. La exparticipante del reality compartió lo ocurrido a través de sus redes sociales, donde mostró una imagen impactante del momento y contó cómo se encuentra.

La mediática se encargó de decir a sus seguidores en redes sociales cómo se encuentra y dio los detalles del siniestro con una foto donde se la ve tirada en plena calle, en el medio de la noche, y que ilustró con el título "CHOQUE".

El incidente ocurrió este viernes por la noche en la localidad de Caseros, en la Provincia de Buenos Aires, y según dijo “Estoy bien, fueron sólo golpes, raspones e hinchazón. La recomendación fue reposo”.

La idea de la mediática era llevar tranquilidad a sus amigos y fanáticos y aclara que aunque trató no pudo esquivar el golpe. Entonces, decidió subir la imagen a una historia de Instagram para ilustrar el desafortunado momento.