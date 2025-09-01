Katia La Tana habló de cómo fue el accidente que tuvo con su moto: "Estoy muy enojada"
La ex participante de Gran Hermano grabó un video para contarle a sus seguidores lo que vivió en las últimas horas.
Esta no fue una buena semana para Katia "La Tana" Fenocchio, ex participante de Gran Hermano. Es que primero quedó envuelta en un escándalo con Daniela Celis tras confirmar que mantuvo un romance con Thiago Medina. Luego, usó sus redes sociales para contar que sufrió un choque con la moto y que había tenido algunas heridas leves.
El viernes por la noche, La Tana subió una historia de Instagram para compartir con sus seguidores que había sufrido un choque mientras circulaba con su moto. En medio de tanto revuelo, la oriunda de La Matanza contó que había ido junto a un amigo a comprar una ménsula hasta una ferretería en la zona de Caseros para conseguir a buen precio lo que estaba buscando para un mueble que está armando.
En su descargo, Katia reconoce que es muy responsable a la hora de maneja, pero aseguró que la otra persona iba demasiado rápido y, al doblar en una esquina con arena, la moto patinó. Eso hizo que los dos cayeran al piso, golpeándose con las ménsulas recién compradas y con el cordón de la vereda. “El tipo dobla de lleno en la esquina y agarra la arena que había en la calle. Entonces nos dimos un palo…”, expresó al respecto.
Afortunadamente las heridas no fueron de gravedad, de hecho, la ex hermanita lo mostró ante la cámara. Sin embargo, no disimuló y aseguró estar muy enojada con lo ocurrido. “Tengo unas ganas que deje de ser mi amigo y no hablarle nunca más… estoy muy enojada”, lanzó.
La "Tana" de Gran Hermano tuvo un fuerte accidente en moto: cómo está
Katia Fenocchio, más conocida como "la Tana" por su paso por Gran Hermano, fue protagonista de un fuerte accidente en moto que terminó con su traslado a un hospital. La exparticipante del reality compartió lo ocurrido a través de sus redes sociales, donde mostró una imagen impactante del momento y contó cómo se encuentra.
La mediática se encargó de decir a sus seguidores en redes sociales cómo se encuentra y dio los detalles del siniestro con una foto donde se la ve tirada en plena calle, en el medio de la noche, y que ilustró con el título "CHOQUE".
El incidente ocurrió este viernes por la noche en la localidad de Caseros, en la Provincia de Buenos Aires, y según dijo “Estoy bien, fueron sólo golpes, raspones e hinchazón. La recomendación fue reposo”.
La idea de la mediática era llevar tranquilidad a sus amigos y fanáticos y aclara que aunque trató no pudo esquivar el golpe. Entonces, decidió subir la imagen a una historia de Instagram para ilustrar el desafortunado momento.
