Katy Perry y Justin Trudeau oficializaron su romance en Instagram
La cantante y el ex primer ministro de Canadá pusieron fin a los rumores después de cinco meses. Mirá su primera publicación juntos.
Un nuevo romance ha acaparado los titulares internacionales, uniendo el star system de Hollywood con la élite política global. La cantante estadounidense Katy Perry y el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, han formalizado su relación, utilizando las redes sociales como plataforma para la confirmación.
La estrella del pop realizó una publicación en su cuenta de Instagram este sábado 6 de diciembre, compartiendo un carrusel de fotos y videos tomados durante su actual gira, The Lifetimes Tour, en Japón. La artista, que en noviembre también visitó Madrid y Barcelona, expresó su felicidad junto a las imágenes: "Tiempos de tokio en tour y más", escribió en su cuenta.
La noticia de la relación recibió un espaldarazo oficial durante la reciente visita de la pareja a Japón. El pasado 3 de diciembre, Perry y Trudeau se reunieron con el ex primer ministro japonés Fumio Kishida y su esposa Yuko. Fue el propio Kishida quien compartió una fotografía de los cuatro posando junto a un árbol de Navidad, presentando a la artista como la pareja de Trudeau.
El ex primer ministro japonés usó Instagram para detallar el encuentro y confirmar el estatus de la pareja: "El ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, visitó Japón junto a su pareja, Katy Perry, y compartieron un almuerzo con nosotros como matrimonio".
Kishida también resaltó el vínculo previo con el político: "Durante su etapa como jefe de Gobierno, nos reunimos en múltiples ocasiones como primeros ministros y, en su visita a Canadá, trabajamos juntos para fortalecer las relaciones bilaterales, incluida la elaboración del ‘Plan de Acción Japón-Canadá’. Me alegra mucho que podamos seguir manteniendo esta amistad", agregó.
Este anuncio llega después de que ambos protagonistas pusieran fin a relaciones de larga data que acapararon la atención pública. Katy Perry se había separado de Orlando Bloom en junio de 2025. La pareja, que se había comprometido en 2019 y tenía una hija en común, vio cómo su relación se fue desgastando y el matrimonio nunca se concretó, según confirmaron medios como People e Infobae.
Por su parte, Justin Trudeau también finalizó su matrimonio de 18 años con Sophie Grégorie en 2023.
Los rumores sobre el romance entre Perry y Trudeau surgieron inicialmente en julio de este año, tras ser captados en una cita en Montreal, Canadá. Después de aproximadamente cinco meses de especulaciones, la publicación de la estrella pop y la declaración oficial del ex primer ministro japonés en redes sociales han puesto fin al misterio, formalizando uno de los romances high profile más inesperados de los últimos tiempos.
