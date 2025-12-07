Katy Perry y Justin Trudeau oficializaron su romance en Instagram

Este anuncio llega después de que ambos protagonistas pusieran fin a relaciones de larga data que acapararon la atención pública. Katy Perry se había separado de Orlando Bloom en junio de 2025. La pareja, que se había comprometido en 2019 y tenía una hija en común, vio cómo su relación se fue desgastando y el matrimonio nunca se concretó, según confirmaron medios como People e Infobae.

Por su parte, Justin Trudeau también finalizó su matrimonio de 18 años con Sophie Grégorie en 2023.

Los rumores sobre el romance entre Perry y Trudeau surgieron inicialmente en julio de este año, tras ser captados en una cita en Montreal, Canadá. Después de aproximadamente cinco meses de especulaciones, la publicación de la estrella pop y la declaración oficial del ex primer ministro japonés en redes sociales han puesto fin al misterio, formalizando uno de los romances high profile más inesperados de los últimos tiempos.