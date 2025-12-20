Ke Personajes emocionó a todos con su nuevo lanzamiento "Recordatorio"
Una historia de resiliencia, una canción que nos conecta con la fortaleza y el amor que habita en todos nosotros.
Ke Personajes vuelve a imprimir una huella memorable con su música. Luego de vivir uno de los momentos más contundentes de su trayectoria en su primer Estadio Ferro frente a miles de personas, la banda despide el 2025 con un lanzamiento muy especial.
Comprometidos a cada paso de la importancia que el arte, la música, la poesía tienen en nuestras vidas, y responsables del mensaje que desde su lugar dan a millones de seguidores, Ke Personajes nos regala una melodía de esperanza, superación, lucha y profundo amor en el estreno de “Recordatorio”.
“Yo lo que trato es no correrme de la promesa que hice y mantenerme fiel. Demostrar que se le puede ganar a esto. Entonces lo que yo hago con la música, que la música bien utilizada tiene un poder brutal y de locos, y es el cordón umbilical del mundo. Dios me dio la bendición de poder hacer lo que amo y poder tener llegada a muchos lugares”.(Archivo “Seres Libres”, Temporada #2)
La canción se estrena acompañada de un fuerte video, con imágenes autobiográficas que cuentan momentos cruciales de la vida de Ema en la oscuridad más poderosa que provocan las drogas y su conexión con Dios y sus seres queridos que lo salvaron y ayudan cada día a sanar.
El talento y sentimiento arrasador que transmite la voz de Emanuel Noir en escena, invadió Ferro con una explosiva interpretación de un clásico, “Bohemian Rapsody”. Acompañado de un puesta que se lució por imponentes pantallas, visuales y sonido de primer nivel que reafirmó la esencia característica de la banda.
Actualmente, reafirmando el merecido lugar que tienen en la escena musical global, Ke Personajes confirmó su participación en la increíble programación de la próxima edición del Festival de Viña del Mar en Chile. Histórico encuentro que reúne a los emblemas de la escena a nivel internacional.
Continuando con su intensa marcha en un año de memorables momentos e importantes anuncios, la banda contó con un estreno internacional sin precedentes con “Celosa”, junto a J Balvin. Esta canción, fue una de las colaboraciones que tiene la banda en su primer álbum de estudio marcando un hito histórico para la cumbia latinoamericana al sumar a un artista de reggaetón.
