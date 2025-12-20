Ke Personajes emocionó a todos con su nuevo lanzamiento "Recordatorio"

Actualmente, reafirmando el merecido lugar que tienen en la escena musical global, Ke Personajes confirmó su participación en la increíble programación de la próxima edición del Festival de Viña del Mar en Chile. Histórico encuentro que reúne a los emblemas de la escena a nivel internacional.

Continuando con su intensa marcha en un año de memorables momentos e importantes anuncios, la banda contó con un estreno internacional sin precedentes con “Celosa”, junto a J Balvin. Esta canción, fue una de las colaboraciones que tiene la banda en su primer álbum de estudio marcando un hito histórico para la cumbia latinoamericana al sumar a un artista de reggaetón.