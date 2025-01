Keita Baldé denunció a Wanda Nara y a Mauro Icardi: cuáles son los motivos

Eso si, no es solamente por la división de bienes materiales en su divorcio, sino también por la tenencia de sus hijas. Francesca e Isabella Icardi, las dos pequeñas que tienen en común, quedaron en medio de esta guerra que parece no tener fin. De todas maneras, las pequeñas no son las únicas.

Lo cierto es que en el proceso de su guerra, Icardi y Nara se llevaron por delante a distintas personas. Entre ellas se encuentran la China Suárez, gran protagonista de esta historia, los ex de la actriz y hasta a Franco Colapinto. Pero, por si esto fuera poco, a este escándalo se suma Keita Baldé.

El futbolista, quien compartió equipo con Icardi fue implicado sentimentalmente con Wanda. Según se vio en diferentes videos, grabados en la cámara de la casa de ella, el deportista entraba al hogar para pasar tiempo con la mediática cuando Mauro no estaba. Algo que, sin dudas, también confirma infidelidad por parte de ella.

Esto, por lo tanto, derivó en el divorcio de Baldé, quien estaba casado. Por otro lado, también en que su ex esposa hable en contra de Nara e Icardi. Pero ahora, quien se cansó de tanta especulaciones fue el propio deportista.

Recientemente en "Pasó en América" confirmaron que Keita denunció a Wanda y Mauro por "hostigamiento, daños y perjuicios". Según confirmaron, el ex compañero de Icardi se mostró enfurecido por todo lo sucedido tras la confirmación del affaire entre ellos.