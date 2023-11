Fuerte cruce entre Juliana Díaz y Kennys Palacios en el Bailando 2023

“El fin de semana tuvimos una fiesta y al otro salieron a decir un fake news, junto con el amigo Mariano de la Canal, que le echó la culpa a él y dijo que me habían robado la cartera y que yo dije que eran todos unos chorros” , deslizó Juliana.

Juliana Díaz Kennys Palacios

Y aclaró: “Es todo mentira porque a mi no me robaron nada”. “Mariano me dijo que fuiste vos el que hizo el tweet. Y preocuparon a mi mamá, a toda mi familia, todos llamándome. En un tweet que después borraron”, apuntó dirigiéndose a Kennys.

En eso, intervino Mariano de la Canal desde la cabina de stream y justificó: “La realidad es que Kennys me agarró el teléfono y twitteó desde mi teléfono".

"Ah que hijo de p....No, dale boluda ¿Cómo vas a pensar que yo le voy a agarrar el teléfono y voy a twittear? Aclará esto Mariano", contestó el participante y decidió mandar al frente a Juliana diciendo que ella había confesado que votaría a Lourdes Sánchez. "Arrugó a último momento", aseguró.