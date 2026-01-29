Kidzapalooza anuncia su Line-Up para Lollapalooza Argentina 2026
El evento se realizará el 13, 14 y 15 de marzo en el hipódromo de San Isidro con la presencia de más de 10 bandas y solistas. Los detalles.
El Lollapalooza Argentina atraviesa un momento histórico al celebrar el inicio de su segunda década en el país. En esta edición aniversario, el festival no solo ratifica su posición como el evento cultural más importante de la región, sino que profundiza su filosofía basada en la pluralidad y el encuentro generacional. Mientras los escenarios principales vibran con figuras de la talla de Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan y Skrillex, el festival reserva un lugar protagónico para los más pequeños a través de Kidzapalooza.
Este segmento, concebido como un festival dentro del festival, ofrece una experiencia de inmersión artística y musical diseñada específicamente para las infancias. Con una grilla de alto nivel y actividades que estimulan la creatividad, el evento busca que niños y niñas se acerquen al arte de forma lúdica y segura.
Un Lineup de lujo para toda la familia
El escenario de Kidzapalooza contará este año con referentes indiscutidos del entretenimiento infantil. Las familias podrán disfrutar de las presentaciones en vivo de Topa, Panam y Circo, y Piñón Fijo, quienes encabezan una cartelera diversa que incluye géneros como el rock, el trap y el klezmer.
La programación se completa con una extensa lista de artistas y agrupaciones, entre las que destacan Mecache Rock, Divertrap, Astrocity y Desenchufados en banda. La conducción de este espacio estará a cargo de Rudy Güemes, quien oficiará como host de un escenario que también recibirá a propuestas como Kiseki, School of Rock y Arjaus Crew, entre otros.
Experiencias y talleres: aprender jugando
Más allá de los shows musicales, Kidzapalooza despliega un abanico de estaciones de aprendizaje y recreación que reflejan los valores de sustentabilidad y expresión del festival:
-
Creatividad y Sonido: Los chicos podrán dar sus primeros pasos en la música en la Escuela de Rock o explorar la rima en la Escuela de Rap. Además, la Fábrica de Pósters permitirá realizar serigrafías propias.
Movimiento y Destreza: Desde aprender coreografías en la Zona de Baile hasta realizar malabares con el Circo Itinerante. Para descargar energías, el Parque de Acción ofrece estructuras para escalar y saltar.
Ciencia y Conciencia: El Taller de Experimentos aportará la cuota de asombro científico, mientras que el espacio de Ecología y Sustentabilidad enseñará sobre el cuidado del medioambiente.
Servicios y Confort: Para los más chicos, el área Minipalooza dispone de juegos Montessori y carpas de lactancia. El sector se completa con una Zona Chill de descanso y una oferta gastronómica familiar.
La información clave para el acceso
El ingreso para menores de hasta 10 años inclusive es gratuito, siempre que estén acompañados por un adulto con entrada. Para acceder a este beneficio, es requisito indispensable realizar la pre-acreditación en el sitio web oficial (con un límite de 4 menores por adulto) y retirar la pulsera identificatoria en las boleterías de Av. Márquez 700 el día del evento.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario