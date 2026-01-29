Kidzapalooza anuncia su Line-Up para Lollapalooza Argentina 2026

El Lollapalooza Argentina atraviesa un momento histórico al celebrar el inicio de su segunda década en el país. En esta edición aniversario, el festival no solo ratifica su posición como el evento cultural más importante de la región, sino que profundiza su filosofía basada en la pluralidad y el encuentro generacional. Mientras los escenarios principales vibran con figuras de la talla de Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan y Skrillex, el festival reserva un lugar protagónico para los más pequeños a través de Kidzapalooza.