Premios Oscar 2026: por qué Will Smith todavía no puede ir a la ceremonia

La veracidad del enfrentamiento fue cuestionada en los primeros minutos, pero la seriedad de Smith y el desconcierto del comediante despejaron las dudas sobre un posible montaje. Solo 40 minutos después del altercado, Smith subió nuevamente a recibir el galardón como Mejor Actor por su rol en King Richard - un premio también bastante cuestionado -.

Aún así, durante su discurso, intentó enmendar lo sucedido pidiendo disculpas a los presentes, gesto que repitió al día siguiente mediante un comunicado dirigido personalmente a Rock a través de sus redes sociales.

La repercusión institucional fue drástica. Tras el evento, el actor decidió presentar su renuncia a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. No obstante, el organismo decidió aplicar sus propias sanciones disciplinarias. Los directivos de la institución debatieron extensamente sobre el protocolo seguido esa noche, reconociendo que hubo posturas divididas sobre si el actor debió ser retirado del recinto en ese mismo instante.

Finalmente, se estableció un veto de 10 años que prohíbe a Smith asistir a cualquier evento organizado por la Academia, incluida la prestigiosa gala de los Oscar. Esta medida, que se extiende hasta el año 2032, ha roto tradiciones históricas del certamen. Como consecuencia, el actor no pudo entregar el premio al Mejor Actor en 2023, estuvo ausente en las ediciones de 2024 y 2025, y su nombre seguirá tachado de la lista de invitados para el evento de 2026 y los seis años subsiguientes.