Premios Oscar 2026: por qué Will Smith todavía no puede ir a la ceremonia
El próximo 15 de marzo se celebra una nueva edición de los Premios Oscar y, otra vez, el actor estará ausente. Conocé por qué aún no puede volver.
La historia de los Premios Oscar tiene hitos de gloria cinematográfica, pero pocos momentos han quedado tan grabados en la memoria colectiva como el incidente ocurrido en el Dolby Theatre durante la gala de 2022. Aquella noche, el mundo fue testigo de un hecho sin precedentes cuando Will Smith irrumpió en el escenario para agredir físicamente al humorista Chris Rock.
Hoy, con la mirada puesta en la próxima ceremonia, el peso de las consecuencias legales y gremiales sigue dictando el destino del actor en Hollywood.
El conflicto se originó mientras Rock presentaba la categoría de Mejor Película Documental. En medio de su rutina, el comediante lanzó un comentario sobre la apariencia de Jada Pinkett Smith, haciendo alusión a una posible secuela de "G.I. Jane". La referencia comparaba la cabeza rapada de la actriz con el icónico personaje de Demi Moore.
Sin embargo, el trasfondo de la broma era delicado: en 2018, Pinkett Smith había compartido públicamente su diagnóstico de alopecia, condición que la llevó a optar por ese look.
Aunque inicialmente se observó al actor reír, la reacción de su entonces esposa —quien mostró su desaprobación gestual— precedió al estallido. Smith caminó hacia el centro del escenario, abofeteó a Rock y, tras retomar su lugar, exclamó una frase que dio la vuelta al globo: “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca”.
La veracidad del enfrentamiento fue cuestionada en los primeros minutos, pero la seriedad de Smith y el desconcierto del comediante despejaron las dudas sobre un posible montaje. Solo 40 minutos después del altercado, Smith subió nuevamente a recibir el galardón como Mejor Actor por su rol en King Richard - un premio también bastante cuestionado -.
Aún así, durante su discurso, intentó enmendar lo sucedido pidiendo disculpas a los presentes, gesto que repitió al día siguiente mediante un comunicado dirigido personalmente a Rock a través de sus redes sociales.
La repercusión institucional fue drástica. Tras el evento, el actor decidió presentar su renuncia a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. No obstante, el organismo decidió aplicar sus propias sanciones disciplinarias. Los directivos de la institución debatieron extensamente sobre el protocolo seguido esa noche, reconociendo que hubo posturas divididas sobre si el actor debió ser retirado del recinto en ese mismo instante.
Finalmente, se estableció un veto de 10 años que prohíbe a Smith asistir a cualquier evento organizado por la Academia, incluida la prestigiosa gala de los Oscar. Esta medida, que se extiende hasta el año 2032, ha roto tradiciones históricas del certamen. Como consecuencia, el actor no pudo entregar el premio al Mejor Actor en 2023, estuvo ausente en las ediciones de 2024 y 2025, y su nombre seguirá tachado de la lista de invitados para el evento de 2026 y los seis años subsiguientes.
