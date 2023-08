Cinthia Fernández habló de la separación del Kun Agüero y le pegó a todos los futbolistas

"Me contaron que él es muuuuy celoso... Me da al típico el ladrón que piensa que son todos de su misma condición. Sofía está en Miami con la madre en la casa del Kun. Según me cuentan, él podría estar yéndose a Europa. Me da que tienen muchas discusiones, enojos, se dejan de seguir, se vuelven a seguir, pero se les pasa", contó la comunicadora.

cinthia kun aguero

Quien dio su cruda opinión al respecto fue Cinthia Fernández, que ya supo ser botinera cuando salió con Matías Defederico, con quien tuvo tres hijas, pero con una separación escandalosa y una guerra interminable ya que lo acusa de no pagar el monto correspondiente en las cuotas alimentarias de sus niñas.

"Son celos. Para mí van a volver. Me gustaba la pareja que hacen. Ella fue una piba madura a pesar de la edad. Supo aceptar a su hijo, convivir, habló bien de Gianinna (Maradona). Me parece que nunca hubo un conflicto", expresó la panelista.

"Me parece que la separación pasa por peleas bobas que van desgastando y es difícil soportar el machismo que maneja el fútbol, en todas sus generalidades", explicó con respecto a la separación entre el Kun y Sofía.