El Kun Agüero se refirió a los rumores que lo vincularon a su ex Gianinna Maradona: qué dijo

Al ser consultado por Estefi Berardi en 'Mañanísima', el programa que conduce Carmen Barbieri por Ciudad Magazine, los rumores que lucían más como certezas se vinieron abajo con un contundente mensaje del exjugador de fútbol: "Ella vino hace unas semanas a traerme a mi hijo y nada más".

A lo que la panelista agregó mientras leía donde el mensaje que le envió el ex Manchester City: "Me dice que no es así. Que por qué se da una información falsa sin preguntar cuál fue el motivo por el que viajó Gianinna. Ella fue con el hijo, pero no pasó este fin de semana. Este fin de semana él estuvo todo el tiempo con su papá y Gianinna estuvo en Argentina por el cumpleaños de su sobrina que fue el domingo".

Seguidamente, Agüero señaló: "Esto lastima a mi pareja y a Benjamín y estas cosas me calientan".

Por su parte, Gianinna publicó un enigmático mensaje en redes para su hijo, lo cual invitó a pensar que se refería a este mismo tema que la involucra: "Sé fuerte. Todo pasa y se acomoda. Acá estoy siempre. Decirte que te acostumbres es aceptar que te traje a un mundo de mierda, pero vos seguí y sé feliz, del resto me ocupo yo".

De manera que aquellos que deseaban verlos nuevamente juntos deberán conformarse con el lazo que los víncula a través del reciente debutante en la novena división de la AFA: Benja Agüero.