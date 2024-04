Los diez secretos de la muerte de Kurt Cobain

La autopsia, en el informe dio como conclusión que una herida de bala en la cabeza fue lo que causó su muerte el 5 de abril, tres días antes de encontrar el cuerpo.

10 datos sobre la muerte de Kurt Cobain

1- Dos meses antes de su muerte, en la que sería su última sesión de fotos en París, Kurt Cobain insistió en salir posando con una pistola apuntándose a la sien.

2- Existe un cómic llamado "Who killed Kurt Cobain" que cuenta la historia sobre la muerte de Kurt Cobain desde el punto de vista de Boddah, su amigo imaginario de toda la vida que por cierto fue también mencionado en su nota de suicidio.

3- Muchas personas creen que Kurt no se suicidó y quizá no lo hizo, pero en su familia dos de sus tíos si lo hicieron, con un disparo en la sien.

4- El padre de Courtney Love es la persona que más defiende la teoría de que fue ella quién lo asesinó.

5- La escopeta encontrada junto al cuerpo de Kurt Cobain la compró, días antes de escapar de la clínica de rehabilitación. Por cierto, en el arma no se encontraron huellas de Kurt.

6- Los rumores de las personas cercanas a Kurt dicen que él nunca estuvo enamorado de Courtney. Además, días antes de que muriera los medios anunciaban que él le pediría el divorcio después de varios meses separados.

7- En el examen de sangre que se hizo a su cuerpo se encontró gran cantidad de heroína y diazepan, los médicos aseguran que una persona con esa dosis en la sangre es imposible se pueda disparar, a causa del grado de intoxicación.

8- Courtney Love guardó en secreto por muchos meses una nota, que no tiene fecha, en la que Kurt se burlaba de sus votos matrimoniales.

9- Un mes antes de su muerte, Courtney llamó a la policía diciendo que Kurt se quería suicidar y se había encerrado en un cuarto con un arma. La policía fue a la casa y confiscó varias armas y un frasco de píldoras, pero él insistió en que no se quería suicidar y si se había encerrado era para esconderse de su mujer. Sin embargo, cuando la policía le preguntó sobre el tema a Courtney, ella admitió que Kurt no dijo que quería suicidarse y que no tenía ningún arma.

10- Kurt dejó un álbum grabado como solista con canciones inéditas, las canciones al parecer nunca se dieron a conocer y nadie sabe dónde puede estar, ya que solo dos o tres personas sabían de él.