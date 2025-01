L-Gante confirmó su reconciliación con Wanda Nara: le atendió el celular y sorprendió a todos

"No fue una pelea, nos distanciamos un par de días, hice un poquito la mía, y acá estamos, todo bien", aclaró, y también entró en detalles sobre con quién estuvo haciendo de las suyas y con quién no.

"No, con Dakota no hice nada. Creo que por eso habrá salido así enojada. La verdad, se pasó tres días con nosotros yendo a los shows, de joda, como hacemos los jóvenes. Después, cuando no estuvo más con nosotros y estuvo en la casa, yo me enteré ayer que salió a hablar cosas raras", convino.

"Estuve escuchando un poco... Yo me junto con tanta gente, gente que está todos los días conmigo, todo el año... es increíble que una persona que estuvo dos días que tenga tantas cosas para contar", agregó el cantante en plan Elián Valenzuela, que de un tiempo a esta parte se volvió más cuidadoso con sus declaraciones a los medios, ya sea sobre él mismo o sobre su pareja.

"Un poco entiendo pero no me meto. Me gustaría que lo resuelvan entre ellos y que nadie sepa nada", señaló, por ejemplo, sobre la novela mediática que se desarrolla en tiempo real entre Wanda Nara, Mauro Icardi, la China Suárez y todos los hijos y exparejas a su alrededor.

Lo que es más, cuando le preguntaron cómo se encuentra Wanda por estos días, L-Gante contestó entre risas con un "totalmente enamorada de mí", y confirmó que el sentimiento es mutuo.