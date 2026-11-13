El hermano de Icardi tomó partido por Wanda Nara y aseguró: "Es difícil hablar con Mauro"

El pedido de disculpas de Juan Icardi a Wanda Nara

Sobre el final de la entrevista, Juan sorprendió con un mensaje dirigido a la conductora, en el que le ofreció apoyo en medio de la disputa familiar. "Les pido disculpas por la situación que están pasando y les digo que acá siempre van a tener un hombro de apoyo. Cuando quieran venir, cuando quieran llamar, siempre vamos a estar a disposición. Lo único que quiero es que las nenas estén bien y que ellos estén bien", expresó.

El último posteo de Juan Icardi para su hermano

La publicación fue en febrero de este año, cuando el futbolista cumplió años: "A pesar de la distancia y todo lo q la gente dice seguimos siendo hermanos y ¡te deseo un muy feliz cumpleaños!", escribió Juan en su cuenta de Instagram.