El hermano de Icardi tomó partido por Wanda Nara y aseguró: "Es difícil hablar con Mauro"
Juan Icardi habló en Intrusos (América) sobre el conflicto familiar que involucra a su hermano y a la conductora. Defendió el rol de Wanda como madre.
El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó una voz inesperada: Juan Icardi, hermano del futbolista, rompió el silencio y sorprendió al tomar distancia de la postura del delantero. En una entrevista con Intrusos, el hombre cuestionó las actitudes de Mauro, respaldó a la conductora y puso el foco en sus sobrinas.
"Es angustiante la situación en lo que respecta a lo que se dice. Es algo feo. Estamos hablando de un padre y una hija, de una familia. La situación que están viviendo las chicas, más allá de lo que pasa entre los padres, me parece que siempre hay que proteger a los menores", expresó durante la entrevista. Juan también contó que su padre está muy afectado por el enfrentamiento familiar: "Está angustiado. Es fea toda la situación".
La crítica del hermano de Mauro Icardi al futbolista
Uno de los momentos más contundentes de la charla llegó cuando le preguntaron por la conducta de su hermano en medio del conflicto. Lejos de respaldarlo sin matices, Juan fue directo: "Mauro a veces es muy testarudo, entonces a veces es difícil hablar con una persona así".
Y agregó un pedido para el delantero: "Debería calmar un poco las aguas en vez de buscar más problemas. Entiendo la postura en la que está, pero tendría que pensar un poco en las hijas. Debería bajar un poco los niveles de discusiones. Todo lo que hace me parece que no va".
El hermano del futbolista también se refirió a Wanda Nara y destacó su rol como madre. "Como madre, es una madraza", afirmó. Además, recordó que, cuando tenía más relación con Mauro, el jugador pasaba mucho tiempo con sus hijas: "Mauro estaba todo el día con las nenas".
El pedido de disculpas de Juan Icardi a Wanda Nara
Sobre el final de la entrevista, Juan sorprendió con un mensaje dirigido a la conductora, en el que le ofreció apoyo en medio de la disputa familiar. "Les pido disculpas por la situación que están pasando y les digo que acá siempre van a tener un hombro de apoyo. Cuando quieran venir, cuando quieran llamar, siempre vamos a estar a disposición. Lo único que quiero es que las nenas estén bien y que ellos estén bien", expresó.
El último posteo de Juan Icardi para su hermano
La publicación fue en febrero de este año, cuando el futbolista cumplió años: "A pesar de la distancia y todo lo q la gente dice seguimos siendo hermanos y ¡te deseo un muy feliz cumpleaños!", escribió Juan en su cuenta de Instagram.
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