Wanda Nara rompió el silencio tras el video contra la China Suárez: "Dije más cosas"

El descargo de Wanda Nara

La reacción de Wanda Nara tras los insultos a la China Suárez

El mensaje llegó después de que se difundieran fragmentos del enfrentamiento en el que Wanda le habría dicho a la actriz "negra de mierda", "muerta de hambre" y "prostituta", además de pronunciar amenazas como "yo te mato a palos". La grabación fue presentada en Puro Show y permitió conocer parte de la discusión que se produjo en la propiedad de Mauro Icardi, en Nordelta. En uno de los pasajes también se escucha a la China Suárez responder: "¿A quién vas a matar a palos?".