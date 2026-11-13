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Wanda Nara rompió el silencio tras el video contra la China Suárez: "Dije más cosas"

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La conductora reaccionó en sus redes sociales luego de que se difundieran las imágenes del enfrentamiento en Nordelta.

Wanda Nara vs China Suárez

Wanda Nara vs China Suárez

La polémica entre Wanda Nara y la China Suárez sumó un nuevo capítulo luego de que se difundiera un video del fuerte enfrentamiento que protagonizaron en Nordelta. Después de que se conocieran los insultos y las amenazas que se escuchan en la grabación, la conductora publicó un mensaje en sus historias de Instagram en el que hizo referencia a lo sucedido.

"Faltan frases, editaste, dije más cosas... Me tocaron mis hijos, no respondí de mí", escribió Wanda, en una clara alusión al material que había sido exhibido en televisión y que rápidamente generó repercusiones. De esta manera, lejos de desmentir las expresiones que se escuchan en el video, la mediática cuestionó que la grabación estuviera editada y aseguró que durante la discusión pronunció todavía más frases de las que trascendieron públicamente.

El descargo de Wanda Nara

El descargo de Wanda Nara

La reacción de Wanda Nara tras los insultos a la China Suárez

El mensaje llegó después de que se difundieran fragmentos del enfrentamiento en el que Wanda le habría dicho a la actriz "negra de mierda", "muerta de hambre" y "prostituta", además de pronunciar amenazas como "yo te mato a palos". La grabación fue presentada en Puro Show y permitió conocer parte de la discusión que se produjo en la propiedad de Mauro Icardi, en Nordelta. En uno de los pasajes también se escucha a la China Suárez responder: "¿A quién vas a matar a palos?".

En su publicación, Wanda buscó explicar el motivo de su reacción y vinculó su enojo con una situación relacionada con sus hijos. Sin embargo, sus palabras volvieron a poner el foco sobre la gravedad de los insultos y las amenazas que quedaron registrados en el material difundido.

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