Wanda Nara rompió el silencio tras el video contra la China Suárez: "Dije más cosas"
La conductora reaccionó en sus redes sociales luego de que se difundieran las imágenes del enfrentamiento en Nordelta.
La polémica entre Wanda Nara y la China Suárez sumó un nuevo capítulo luego de que se difundiera un video del fuerte enfrentamiento que protagonizaron en Nordelta. Después de que se conocieran los insultos y las amenazas que se escuchan en la grabación, la conductora publicó un mensaje en sus historias de Instagram en el que hizo referencia a lo sucedido.
"Faltan frases, editaste, dije más cosas... Me tocaron mis hijos, no respondí de mí", escribió Wanda, en una clara alusión al material que había sido exhibido en televisión y que rápidamente generó repercusiones. De esta manera, lejos de desmentir las expresiones que se escuchan en el video, la mediática cuestionó que la grabación estuviera editada y aseguró que durante la discusión pronunció todavía más frases de las que trascendieron públicamente.
La reacción de Wanda Nara tras los insultos a la China Suárez
El mensaje llegó después de que se difundieran fragmentos del enfrentamiento en el que Wanda le habría dicho a la actriz "negra de mierda", "muerta de hambre" y "prostituta", además de pronunciar amenazas como "yo te mato a palos". La grabación fue presentada en Puro Show y permitió conocer parte de la discusión que se produjo en la propiedad de Mauro Icardi, en Nordelta. En uno de los pasajes también se escucha a la China Suárez responder: "¿A quién vas a matar a palos?".
En su publicación, Wanda buscó explicar el motivo de su reacción y vinculó su enojo con una situación relacionada con sus hijos. Sin embargo, sus palabras volvieron a poner el foco sobre la gravedad de los insultos y las amenazas que quedaron registrados en el material difundido.
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