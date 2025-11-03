Contra todos: el papá de L-Gante destrozó al nuevo abogado de su hijo

Sobre la cancelación de esa reunión, Miguel se lamentó y destacó su rol formativo: “No me explicó y no le pedí explicaciones pero me lo tendría que haber comentado Elián de por qué se echó para atrás con esta reunión. Yo soy quién logró que Elián aprenda a manejarse porque veía cosas que no eran productivas para él”, dijo.

El padre reveló que actualmente dialoga más con el manager anterior, Maxi el Brother, que con su propio hijo, con el objetivo de lograr una solución amistosa: “Yo en la actualidad hablo más con Maxi el Brother que con Elián porque yo quiero un acuerdo para los dos. A Elián le fui claro y le dije que llevar todo a lo judicial no es muy conveniente porque tarda mucho todo”.

Finalmente, el padre del cantante concluyó su descargo haciendo hincapié en la necesidad de transparencia y acuerdo, sobre todo por la existencia de contratos: “Hay contratos firmados que tienen que cumplir ellos en los cuales hay mucho dinero en juego. Tendrán que tener las cuentas claras y ponerse de acuerdo porque aparte acá no se puede ocultar mucho. Estos contratos se firmaron con Payarola y sabemos que de diez palabras que dice once son mentira”.