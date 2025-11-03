Contra todos: el papá de L-Gante destrozó al nuevo abogado de su hijo
Durante la última emisión del programa de Juan Etchegoyen, el padre del cantante hizo un durísimo descargo sobre el abogado. Los detalles.
A poco más de una semana de que L-Gante hiciera público el cambio en su equipo de trabajo, el padre del cantante, Miguel Ángel Prosi, apareció en escena para defenestrar públicamente a Agustín Rodríguez, el flamante abogado de su hijo.
En una entrevista concedida a Juan Etchegoyen, Miguel Ángel Prosi realizó un fuerte descargo contra el letrado, cuestionando su estrategia de exposición mediática en el conflicto legal que involucra a la carrera del músico. El padre del artista comenzó su relato explicando el contexto legal inmediato: “Hoy casualmente vence el plazo para que se expida Maxi el Brother del telegrama donde se pide la rendición de cuentas y es previo a iniciar una demanda penal y Elián está a la espera de eso”.
Inmediatamente, Prosi arremetió contra el letrado: “Yo lo tenía a Agustín Rodriguez como un buen abogado pero no, empezó a dar cifras y yo le dije a mi hijo que tenía que tener un abogado que no sea mediático y ya se armó todo esto”.
Siguiendo con su relato, Miguel Ángel Prosi afirmó que su filosofía para manejar la carrera de su hijo es distinta a la que se está llevando a cabo: “Le dije a mi hijo que no salga a exponerse y no hable pero él optó por esto y esta es su carrera y su destino por ende. No estoy de acuerdo con el accionar de Agustín Rodríguez porque los mejores abogados no son mediáticos”. El padre fue lapidario en su crítica: “Es un mediático. No hay que exponer nada en los medios cuando judicialmente no hay y está totalmente ajeno a la realidad”.
Prosi sumó detalles sobre el entorno anterior de su hijo y un acuerdo fallido: “Vos Juan sabés bien que yo a Payarola y a Maxi no los quería cerca de mi hijo así que bueno, te cuento que íbamos a hacer una reunión Maxi, Elián y yo pero mi hijo se arrepintió y canceló la reunión aunque me sentí boludeado”.
Sobre la cancelación de esa reunión, Miguel se lamentó y destacó su rol formativo: “No me explicó y no le pedí explicaciones pero me lo tendría que haber comentado Elián de por qué se echó para atrás con esta reunión. Yo soy quién logró que Elián aprenda a manejarse porque veía cosas que no eran productivas para él”, dijo.
El padre reveló que actualmente dialoga más con el manager anterior, Maxi el Brother, que con su propio hijo, con el objetivo de lograr una solución amistosa: “Yo en la actualidad hablo más con Maxi el Brother que con Elián porque yo quiero un acuerdo para los dos. A Elián le fui claro y le dije que llevar todo a lo judicial no es muy conveniente porque tarda mucho todo”.
Finalmente, el padre del cantante concluyó su descargo haciendo hincapié en la necesidad de transparencia y acuerdo, sobre todo por la existencia de contratos: “Hay contratos firmados que tienen que cumplir ellos en los cuales hay mucho dinero en juego. Tendrán que tener las cuentas claras y ponerse de acuerdo porque aparte acá no se puede ocultar mucho. Estos contratos se firmaron con Payarola y sabemos que de diez palabras que dice once son mentira”.
