Joaquín Levinton reversionó un clásico de Oasis antes de la semifinal Argentina-Inglaterra
El cantante de Turf adaptó la letra de "Wonderwall" para apoyar a la Selección. La versión incluye referencias a la Guerra de Malvinas, Diego Maradona y Lionel Messi.
La cuenta regresiva para la esperada semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra continúa generando todo tipo de expresiones entre los hinchas, artistas y figuras públicas. En esta oportunidad, quien se sumó al clima que rodea al trascendental encuentro fue Joaquín Levinton, líder de la banda Turf, con una particular versión de "Wonderwall", uno de los temas más emblemáticos de Oasis y una canción que, durante esta Copa del Mundo, adquirió un significado especial para los simpatizantes ingleses.
El clásico compuesto por Noel Gallagher se transformó en una especie de himno no oficial de los fanáticos de Los Tres Leones, que lo entonan en las tribunas y durante cada celebración del seleccionado británico. Aprovechando esa identificación, Levinton decidió resignificar la canción con una letra completamente distinta y orientada a respaldar a la Albiceleste en uno de los partidos con mayor carga histórica del fútbol internacional.
El video fue difundido en las redes sociales pocas horas antes del compromiso que enfrentará a los dirigidos por Lionel Scaloni con Inglaterra por un lugar en la final del certamen. En cuestión de minutos comenzó a circular masivamente entre los usuarios, generando miles de reproducciones, comentarios y reacciones tanto de apoyo como de debate por el contenido de la interpretación.
La reversión de Wonderwall de Joaquín Levinton para la Selección Argentina
La adaptación mantiene la melodía original de "Wonderwall", pero reemplaza la letra por un mensaje cargado de referencias futboleras y nacionales. Entre los versos aparecen menciones al histórico triunfo argentino sobre Inglaterra en el Mundial de México 1986, la figura de Diego Maradona, Lionel Messi y también una alusión a la Guerra de Malvinas.
La versión interpretada por Levinton dice: "Inglés te digo que otra vez quedás afuera del Mundial, como en México 86 te vamos a volver a ganar. Y aunque todos estén en contra canto esta canción por la Selección". Luego continúa con uno de los fragmentos que más repercusión generó: "Por las Malvinas, por nuestros caídos, por 40 millones de argentinos. Por eso yo te digo a vos, querida Selección, vamos a ganar la semifinal".
La canción también incluye un homenaje a dos de las máximas figuras del fútbol argentino: "Por el Diego que nos guía desde el cielo y con Lionel campeones otra vez". El cierre recupera una de las expresiones más recordadas de la historia de los Mundiales al repetir en varias oportunidades: "La Mano de Dios, La Mano de Dios, La Mano de Dios, La Mano de Dios, La Mano de Dios".
La canción de Oasis que usó Inglaterra en el Mundial 2026
La publicación apareció en un contexto donde cualquier referencia vinculada al enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra adquiere una enorme repercusión. La historia deportiva entre ambos seleccionados, atravesada por partidos memorables como el de México 1986, convierte cada nuevo cruce mundialista en un acontecimiento que trasciende lo estrictamente futbolístico y despierta emociones particulares en ambas parcialidades.
Además, durante esta edición del Mundial, "Wonderwall" cobró un protagonismo inesperado al convertirse en la canción más representativa de los simpatizantes ingleses. Cada clasificación y cada victoria del conjunto europeo estuvo acompañada por miles de fanáticos interpretando el clásico de Oasis, una imagen que se repitió tanto dentro de los estadios como en los tradicionales puntos de reunión de los hinchas.
La decisión de Levinton de utilizar precisamente ese tema para transformarlo en un canto de aliento para Argentina no pasó inadvertida. Mientras muchos usuarios celebraron la creatividad de la iniciativa y destacaron el ingenio de la letra, otros debatieron sobre las referencias históricas incluidas en la composición y también "anularon mufa". Como suele ocurrir en la antesala de un partido de semejante magnitud, la repercusión trascendió el ámbito musical y se instaló rápidamente entre los temas más comentados.
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