Joaquín Levinton reversionó un clásico de Oasis antes de la semifinal Argentina-Inglaterra

La canción también incluye un homenaje a dos de las máximas figuras del fútbol argentino: "Por el Diego que nos guía desde el cielo y con Lionel campeones otra vez". El cierre recupera una de las expresiones más recordadas de la historia de los Mundiales al repetir en varias oportunidades: "La Mano de Dios, La Mano de Dios, La Mano de Dios, La Mano de Dios, La Mano de Dios".

¡UN MOMENTO ESPECIAL EN MIAMI! Los jugadores de Inglaterra, los hinchas y Beckham cantando para celebrar el pase a la semi del Mundial.



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La canción de Oasis que usó Inglaterra en el Mundial 2026

La publicación apareció en un contexto donde cualquier referencia vinculada al enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra adquiere una enorme repercusión. La historia deportiva entre ambos seleccionados, atravesada por partidos memorables como el de México 1986, convierte cada nuevo cruce mundialista en un acontecimiento que trasciende lo estrictamente futbolístico y despierta emociones particulares en ambas parcialidades.

Además, durante esta edición del Mundial, "Wonderwall" cobró un protagonismo inesperado al convertirse en la canción más representativa de los simpatizantes ingleses. Cada clasificación y cada victoria del conjunto europeo estuvo acompañada por miles de fanáticos interpretando el clásico de Oasis, una imagen que se repitió tanto dentro de los estadios como en los tradicionales puntos de reunión de los hinchas.

La decisión de Levinton de utilizar precisamente ese tema para transformarlo en un canto de aliento para Argentina no pasó inadvertida. Mientras muchos usuarios celebraron la creatividad de la iniciativa y destacaron el ingenio de la letra, otros debatieron sobre las referencias históricas incluidas en la composición y también "anularon mufa". Como suele ocurrir en la antesala de un partido de semejante magnitud, la repercusión trascendió el ámbito musical y se instaló rápidamente entre los temas más comentados.