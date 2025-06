L-Gante tiene un plan en contra de Tamara Báez por la cuota alimentaria de Jamaica

El abogado enfatizó la difícil situación económica de Báez y la falta de responsabilidad percibida por parte de L-Gante. Continuando con su relato, Merlo afirmó que la paciencia ha llegado a su límite y que tomarán medidas drásticas: "Ya cuando te cansás de todo esto nos decidimos a ir con todo. Vamos a embargar lo que tengamos que embargar y a hacer todo lo que tengamos que hacer. Vos lo ves con cadena de oro a Elián y mirá el lío que tenemos que hacer para que pague lo que tiene que pagar".

El letrado, además, no dudó en confrontar las declaraciones públicas de L-Gante: "Sale a hablar estas mentiras que dice. Pasale la plata a tu hija. Hacete un show en España y pasale la plata a tu hija. No le da vergüenza pasarle 700 mil pesos y te voy a contar algo que nunca lo dije", agregó Juan Pablo antes de soltar la revelación más impactante.

L-Gante Tamara Baez

El abogado de Tamara reveló una "infidencia" que, según él, demuestra las intenciones detrás de la postura de L-Gante. "Es una infidencia esto que te cuento. Cuando salió de prisión Elián, Maxi el Brother y su esposa Lourdes le dijeron que le ponían un abogado. Ellos le pidieron a Tamara sacarme a mí y ponerle a Payarola. 'Sacalo a Merlo que el doctor Payarola te va a representar' y querían hacer eso para no pagarle a la nena", denunció Merlo.

El letrado concluyó su testimonio con una dura crítica hacia el entorno del cantante y su presunta falta de compromiso con el bienestar de su hija. "Imaginate con la gente que está tratando. Ayer me acordaba de esto porque veía en las noticias a Payarola. Querían ponerle un abogado de ellos para manejarle la cuota alimentaria a la nena. A mí me da pena y uno no quiere hablar de esto pero no te queda otra. Anda tirando plata por todos lados y se está jodiendo en no pasarle a su hija lo que corresponde".

Estas declaraciones profundizan el conflicto y sugieren una estrategia deliberada para evadir las responsabilidades económicas, intensificando la batalla legal entre L-Gante y Tamara Báez.