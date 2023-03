Crecen los rumores de reconciliación entre L-Gante y Tamara Báez: "Me desconcentrás"

image.png

El referente de la cumbia 420 escribió en Facebook: “Díganle a Tamara Báez que me deje grabar en paz, que me desconcentra". A lo que la respuesta de la joven no tardó en llegar: “Suelo desconcentrar a las personas”.

lgante tamara

Muchos fans del cantante consideraron esto como un "histeriqueo", luego de unas publicaciones de Báez durante la semana pasada con un mensaje que muchos interpretaron que era para su ¿ex?: "Yo pago lealtad con lealtad y deslealtad con distancia. Caretas”, había escrito.

A pesar de las especulaciones, la joven de General Rodríguez explicó que la relación el papá de Jamaica está "mejor que nunca" y le preguntó a sus fanáticos: “¿Por qué piensan que todo lo que subo es para Elián? Está todo bien con él”, aclarando todo.