El abogado que denunció a L-Gante le recomendó "dejar la play"

Y luego afirmó: “Si no sos un hábil declarante no hagas declaraciones porque es preocupante lo que dijo. Dice que buscamos un fin de lucro...yo me pregunto por ejemplo ¿por qué a Bizarrap no lo denuncian? no lo ves....el tipo va por la vida sin ningún problema. Evidentemente L-Gante tiene un problema de conducta. La tiene complicada con la Justicia porque cada vez aparecen más testimonios y más pruebas”.

La recomendación a L-Gante que le hizo Leonardo Sigal

Asimismo, aseguró que el padre de Valenzuela lo grabó sin su consentimiento. "Me dijo cómo podríamos arreglar esto ofreciéndome dinero. Él habla como si estaría arriba de un pedestal, yo en su lugar estaría muy preocupado, yo no sé lo que le están informando”, dijo.

“Cuando empiecen a desfilar las pruebas y testigos, de todo hay, no sé qué va a explicar. Y te digo más. Ojalá él hubiese puesto plata para que se termine esto, como hizo Sebastián Villa. Cuando vos te sentás y no tenés nada que ver respondes que te pregunten lo que quieran, no respondes sólo lo que te pregunta tu abogado. Valenzuela es el jefe de la maflia, siempre agresión y amenazas, siempre privación de la libertad”, dijo el abogado.

Por último, recordó cómo transcurrió el cantante sus días de encierro: “Yo lo que le diría a Elián es que deje de jugar a la play y vea la causa, que se la pida a su abogado la causa y la lea. El problema es que también él se alejó del barrio pero el barrio no se alejó de él. Él fue un preso vip porque tenía celular y una computadora, esto lo dice un testigo. Tenía visitas adicionales y lamentablemente no aprendimos nada, hubiese estado bueno que no sea un preso vip”.