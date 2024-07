El padre de L-Gante habló de la salud de su hijo tras el terrible accidente que sufrió en Paraguay

Luego de esto, Miguel agregó: “Hablé con la mamá también para quedarme tranquilo porque a veces él dice que está todo bien y no lo está, entonces para asegurarme hable con Claudia y me dijo que había estado con él y con Jamaica, ella me comentó que cayó de frente encima pero cómo él está haciendo taekwondo lo ayudan a cómo caer de un lugar, fue un susto en ese momento”.

Qué dijo el padre de L-Gante sobre la salud de su hijo tras el accidente que sufrió en Paraguay

Tal es así que Etchegoyen le preguntó específicamente qué habló con el cantante y el padre de L-Gante respondió: “Hablé con él, le pregunté cómo estaba y me dijo que estaba bien, en el gimnasio, había comido algo liviano y se fue al gimnasio porque tenía un día complicado con viaje a España incluido. Está todo perfecto, no tuvo ninguna lesión ni nada raro”.

“A Elián le pasó algunas veces de caer de esa manera del escenario, yo no creo que después de esto se tome ninguna medida al respecto de mayor seguridad para él. No vamos a tomar ningún recaudo extra porque los shows de él gira en torno al contacto con el público. Él se involucra mucho en todo eso y es parte de su show, no creo que le sumen más seguridad, ha cambiado y aprendido mucho después de esos 100 días preso”, afirmó también.

Tras esto, cerró: “En algunos shows incluso se lanza a veces al público, cuando vino a Entre Ríos lo hizo incluso que yo estaba viéndolo y ahora tenía trabajo en distintas ciudades de España. Madrid, Barcelona, Mallorca e Ibiza, son todos shows que tenía previstos cuando estuvo detenido y está comprometido con su trabajo y a disposición de la Justicia”.